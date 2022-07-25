«Вкусно — и точка» рассчитывает запустить доставку к сентябрю

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запустит доставку в конце августа — в начале сентября 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор сети Олег Пароев в эфире телеканала РБК.

По его словам, предварительно необходимо открыть все предприятия, после этого и будет запущена доставка.

12 июня в Москве и Московской области открылись первые рестораны сети «Вкусно — и точка». До конца летнего периода должны открыться все 850 точек в 62 регионах России. Именно столько ресторанов McDonald's, на базе которого работает новый бренд, существовали в стране до ухода американского предприятия.

Ранее Пароев заявил, что в меню кафе появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри».

Также Пароев уточнял, что окрошки и других блюд русской кухни не будет в летнем меню «Вкусно — и точка».

До этого «Газета.Ru» рассказывала, как пользователи сети отреагировали на логотип «Вкусно — и точка». Так, например, обсуждалась схожесть логотипов ресторана быстрого питания и российской соцсети Now. Дизайнер Артемий Лебедев и вовсе высмеял логотип компании и назвал его «абсолютно дебильным».