Мосбиржа решила изменить тарифы за операции на рынке акций с октября

Московская биржа решила с октября изменить тарифы за операции на рынке акций. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в финансовых компаниях.

Московская биржа с октября изменит тарифы на рынке акций, при этом произойдет переход от регрессивной и симметричной модели тарификации к плоской и асимметричной. Если сейчас профучастникам предложено пять тарифных планов, где все стороны сделки платят одинаковую комиссию участникам сделки, то уже в октябре комиссию разделят на сборы для мейкеров (предоставляют ликвидность) и тейкеров (ее забирают), отметили в публикации.

Источник издания отметил, что мейкер — это сторона, которая отправила заявку как на покупку, так и на продажу, а тейкер – сторона, которая выполняет действия по заявке. Поэтому новая инициатива, по мнению биржи, должна повлиять на число заявок, вернув рынок к прежним показателям по обороту.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что для некоторых клиентов нагрузка по комиссиям может вырасти, однако некоторые смогут сэкономить. Для физических лиц особых изменений не произойдет. Кроме того, сейчас самое удачное время для введения новых комиссионных правил, так как инвесторы более восприимчивы к неопределенностям на рынке.

20 июля президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев заявил, что предложение по ограничению сделок с иностранными акциями для неквалифицированных инвесторов может привести к оттоку клиентов с рынка