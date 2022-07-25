Мосбиржа приостанавливает торги японской иеной

Московская биржа приостанавливает торги японской иеной с 8 августа.
«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена – российский рубль» (JPYRUB) и «доллар США – японская иена» (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах», — говорится на сайте биржи.
Отмечается, что иена также не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на валютных рынках.
Приостановку операций с японской валютой связали с «потенциальными рисками» и «затруднениями при проведении расчетов».
Обязательства по сделкам, заключенным до 5 августа, будут осуществляться в обычном режиме.
Мосбиржа добавила, что предпримет все необходимые действия для дальнейшего возобновления торгов.
14 июня Московская биржа временно приостановила торги швейцарским франком из-за трудностей в проведении расчетов с этой валютой в связи с введенными ранее санкциями.