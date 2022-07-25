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Мосбиржа приостанавливает торги японской иеной

Мосбиржа приостановила торги японской иеной с 8 августа из-за трудностей при проведении расчетов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа приостанавливает торги японской иеной с 8 августа.

«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена – российский рубль» (JPYRUB) и «доллар США – японская иена» (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах», — говорится на сайте биржи.

Отмечается, что иена также не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на валютных рынках.

Приостановку операций с японской валютой связали с «потенциальными рисками» и «затруднениями при проведении расчетов».

Обязательства по сделкам, заключенным до 5 августа, будут осуществляться в обычном режиме.

Мосбиржа добавила, что предпримет все необходимые действия для дальнейшего возобновления торгов.

14 июня Московская биржа временно приостановила торги швейцарским франком из-за трудностей в проведении расчетов с этой валютой в связи с введенными ранее санкциями.

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