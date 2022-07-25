«Ведомости»: больше половины семей получили отказ по выплатам на детей от 8 до 17 лет

В России к 1 июня приняли 4,7 млн запросов на получение введенных в апреле пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина, представленные 14 июля на семинаре ведомства для представителей субъектов.

К началу лета решения приняли по 4,5 млн заявлений на пособие. Из них было одобрено 1,9 млн, а отказы получили 2,6 млн семей (57,5%).

В основном заявки были отклонены из-за несоответствия критериям получения пособия (43% случаев) — деньги предусмотрены только для малообеспеченных граждан, а семьи с высоким доходом на государственную поддержку претендовать не могут. Еще 27% не получили выплаты из-за несоответствия критерию «нулевому доходу», когда у домохозяйства полностью отсутствует официальный заработок. Остальные отказы были связаны с имущественным цензом. Так, у 12% семей во владении оказались два и более автомобилей, у 4% — два и более объектов жилой недвижимости, а 2% — имели вклады. Еще 12% — это иные случаи.

31 марта президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд РФ. Выплаты начали выдавать в средине мая.