Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Президент Украины Зеленский просит Раду согласовать на пост... 09:15
SCMP: Китай введет бесполетную зону над Тайванем, если Пелоси... 09:15
«Ъ» сообщил, что в больницах России кончился... 09:13
CNN: в Белом доме предупредили спикера Пелоси о рисках... 09:03
Ученые нашли ген, позволяющий наращивать мышцы без тренировок 09:02
Жители Германии настроились на долгий экономический кризис 08:57
В Башкирии молодой человек угнал дорожный каток, чтобы прокатить... 08:57
«Ъ»: производитель специй Kamis может покинуть Россию 08:52
Американские оружейные корпорации сообщили о дефиците запчастей и... 08:51
В «Барселоне» заявили, что Месси заслуживает лучшего... 08:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Эксперт призвал повысить уровень жизни россиян в целях возобновления роста экономики

close
100%
Pixabay

Российской экономике надо продолжать расти даже в нынешних сложных условиях, считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) Александр Широв. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, российским властям требуется сделать три шага для достижения соответствующей цели.

«Во-первых, нужно восстанавливать импорт, контакты, выстраивать систему платежей. Дело в том, что, как бы нам не хотелось, мгновенного импортозамещения не произойдет», — пояснил Широв.

Также, как отметил прогнозист, следует добиваться научно-технологического развития страны.

«Ясно, если Россия не добьемся технологического суверенитета, или, по крайней мере, если у нас не будет возможности войти в клуб тех стран, которые владеют ведущими технологиями, то по эффективности производства мы будем проигрывать в конкурентоспособности», — сказал он.

Третьи шагом, нужным для достижения всех целей, будет повышение уровня жизни людей.

«Надо, несмотря на все сегодняшние ограничения, переломить тенденцию последних почти 10 лет, когда уровень жизни практических всех слоев населения, особенно среднего класса, не рос...» — обратил внимание он.

Каких-либо сроков и методов по достижению вышеназванных целей Широв не привел.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+