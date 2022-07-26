Банк Хоум Кредит запустил кредитование под залог автомобиля

Банк Хоум Кредит запустил новый продукт: кредит наличными под залог авто. Сумма и срок по такому кредиту больше, чем по необеспеченным кредитам наличными, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Кредит под залог автомобиля от Банка Хоум Кредит можно оформить на сумму до 5 млн рублей и срок до 7 лет. Ставка по кредиту – от 5,9% годовых. Для получения минимально возможной ставки потребуется подключение программы «Финансовая защита». Для удобства клиентов такой кредит оформляется во всех каналах банковского обслуживания, включая онлайн и оффлайн. Его можно оформить в мобильном приложении «Хоум кредит», Интернет-банке, а также в любом офисе банка.

На первом этапе кредит под залог автомобиля будет доступен в следующих городах и регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Казань, Республика Татарстан, Новосибирск, Новосибирская область, Ростов, Ростовская область, Краснодар, Краснодарский край. Но очень скоро он станет доступен по всей России.

Чтобы воспользоваться этой услугой, надо сделать фото свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в приложении «Хоум Кредит» или предоставить его сотруднику офиса, получить решение от банка (в среднем на это уходит 30 минут), показать автомобиль в удобном для клиента месте и подписать договор.

Переоформлять автомобиль или передавать оригиналы документов в банк не придется. Главное, своевременно оплачивать платежи по кредиту после его получения.

Уточняется, что возраст залогового автомобиля не должен превышать 10 лет.

До выплаты кредита автомобиль будет находиться в залоге у банка. Однако, это практически не влияет на возможности по его использованию. Владелец машины сможет ездить на ней куда угодно, в том числе и за границу. Единственное ограничение – запрет на регистрационные действия (продажа, дарение, повторная сдача под залог).

«Банк Хоум Кредит расширяет продуктовую линейку, стремясь предложить клиентам максимально выгодные условия. Новый кредит позволяет существенно увеличить сумму и срок кредитования. Мы считаем, что такой продукт будет пользоваться большой популярностью у наших клиентов, так как предлагает больше возможностей», - комментирует Ирина Григорьева, директор департамента залогового кредитования Банка Хоум Кредит.