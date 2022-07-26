В Британии заявили о сокращении количества страниц в газетах из-за роста цен на бумагу

Издательскому дому Reach, который выпускает газеты Mirror, Express и еще десятки мелких изданий, пришлось сократить количество страниц в некоторых своих газетах из-за рекордного роста цен на газетную бумагу. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные отчета этого издательского дома.

Отмечается, что за год цены на газетную бумагу выросли на 65%. В Reach указывают, что за последние годы многим фабрикам по производству бумаги пришлось закрыться из-за снижения спроса, вызванного повсеместным переходом на онлайн-чтение.

На ситуацию с ростом цен на бумагу во многом повлияла пандемия коронавируса. COVID-2019 отразился на спросе и предложении вторичного волокна, логистике, инфляции.

«Это ставит текущие цены на газетную бумагу на самый высокий уровень за всю историю», — сказал финансовый директор Саймон Фуллер Reach.

Наиболее остро ситуация сказывается на бесплатных газетах, таких как Metro и лондонская Evening Standard.

В конце прошлой недели сообщалось, что жители Великобритании начали экономить на похоронах на фоне резкого роста цен и рекордной инфляции.