Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Фигуристка Медведева рассказала о главном открытии... 07:45
В Москве в среду ожидается до +32°С и гроза 07:45
В Коми подростки жестоко избили семилетнюю девочку 07:44
Mash: сотрудники приморского океанариума пожаловались на ужасные... 07:43
Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек 07:35
В США умер избитый фанатами футболист 07:27
В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право... 07:27
Игрок «Вашингтона» Овечкин спел хит Гагариной на дне... 07:10
На Волге археологи нашли древний заброшенный город... 07:09
В Крыму призвали расширить географию спецоперации 07:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Британии заявили о сокращении количества страниц в газетах из-за роста цен на бумагу

close
100%
Kirsty Wigglesworth/AP

Издательскому дому Reach, который выпускает газеты Mirror, Express и еще десятки мелких изданий, пришлось сократить количество страниц в некоторых своих газетах из-за рекордного роста цен на газетную бумагу. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные отчета этого издательского дома.

Отмечается, что за год цены на газетную бумагу выросли на 65%. В Reach указывают, что за последние годы многим фабрикам по производству бумаги пришлось закрыться из-за снижения спроса, вызванного повсеместным переходом на онлайн-чтение.

На ситуацию с ростом цен на бумагу во многом повлияла пандемия коронавируса. COVID-2019 отразился на спросе и предложении вторичного волокна, логистике, инфляции.

«Это ставит текущие цены на газетную бумагу на самый высокий уровень за всю историю», — сказал финансовый директор Саймон Фуллер Reach.

Наиболее остро ситуация сказывается на бесплатных газетах, таких как Metro и лондонская Evening Standard.

В конце прошлой недели сообщалось, что жители Великобритании начали экономить на похоронах на фоне резкого роста цен и рекордной инфляции.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+