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Во ФСИН заявили, что товары из IKEA могут заменить российские колонии

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Depositphotos

Продукцию уходящих из России иностранных брендов вполне способны заменить товары, которые производят, например, российские колонии. Об этом изданию «Областная газета» рассказали руководители ФСИН Свердловской области на выставке продукции российских заключенных в Екатеринбурге.

По информации издания, с начала года колонии Среднего Урала заключили муниципальные и государственные контракты на 600 млн рублей, в частности на изготовление мебели для школ, детских садов, домов отдыха и санаториев.

По мнению начальника ФСИН России по Свердловской области Александра Федорова, соотношение цены и качества у продукции из колоний выше, чем у зарубежных аналогов.

Как отметил начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН России по Свердловской области Иван Шарков, продукция колоний вполне может заменить товары иностранных производителей, в частности шведской IKEA.

«Если сравнивать мебель – у нас и качество лучше, и цены ниже», — сказал Шарков.

Представители руководства колоний, присутствующие на выставке, рассказали, что количество госзаказов на продукцию колоний ежегодно увеличивается.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов российскими заключенными. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство опрошенных россиян поддержали эту идею.

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