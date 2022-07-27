Регионы РФ заработали в разы больше на размещении своих денежных запасов, чем в 2021-м

C начала года по июнь доходы субъектов РФ от управления остатками бюджетных средств, размещенных на едином казначейском счете, достигли 85,1 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на презентацию главы Федерального казначейства Романа Артюхина.

Сообщается, что это в два раза выше доходов региональных бюджетов за весь 2021 год, составившие 37,2 млрд руб.

Наибольшую выгоду получила Московская область — 6,14 млрд руб. — 0,7% от запланированного в 2022-м совокупного объема доходов ее бюджета. Среди лидеров также отметились: Челябинская область (4,89 млрд руб., или 2,2% доходов), Ханты-Мансийский автономный округ (4,57 млрд руб., или 1,7%).

Антирейтинг в заработке от управления финансовой подушкой возглавили: Омская область (1,2 млн руб., или 0,001% доходов), Магаданская область (4,4 млн руб., или 0,009%) и Ульяновская область (32 млн руб., или 0,04%).

Ранее сообщалось, что профицит бюджета России за первые шесть месяцев 2022 года составил 1,4 трлн руб. Согласно статистике экономического ведомства, доходы бюджета превысили 14 трлн руб. и составили 56% к общему объему доходов федерального бюджета. Расходы составили 12,6 трлн руб. или 53,4% к общему объему расходов бюджета страны.

Самый большой профицит бюджета обеспечила Федеральная налоговая служба (ФНС) — около 9,8 трлн руб. (или 58,5% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2022 год).