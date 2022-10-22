Финансовый эксперт Глазков дал рекомендации по инвестированию и сбережению денег

Последние сбережения инвестировать не стоит, и для рационального вложения денег необходима психологическая подготовка. Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков в беседе с RT дал рекомендации по рациональному инвестированию и сбережению средств.

«Чтобы вкладывать деньги рационально, в первую очередь нужна психологическая подготовка. Примите, что любые инвестиции — всегда риск. <...> Поэтому не стоит инвестировать последние сбережения или брать кредиты. Позвольте себе вложения только в том случае, если у вас есть свободные деньги и крепкие нервы», — сказал Глазков.

По его мнению, при ощущении готовности к долгосрочным инвестициям можно вложиться в недвижимость. Лучше всего покупать уже готовое жилье.

Для сохранения сбережений эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Глазков порекомендовал стараться анализировать даже небольшие траты.

В августе сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что если даже инфляция сократится от текущих значений, консервативные инвестиции не принесут доход и даже не сохранят ваши деньги.