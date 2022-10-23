Исследование показало, что осень вызвала у россиян стремление закупаться сладостями

Осень вызвала у россиян стремление закупаться сладостями — к такими выводам пришли исследователи аналитического ресурса «Чек Индекс», передает РИА Новости.

«Покупки сладостей в сентябре и начале октября происходили большими объемами, чем обычно, что отразилось на среднем чеке товаров», — указано в исследовании.

Значительно вырос спрос на шоколадные батончики (на 26% в сентябре и на 29% в октябре) и на конфеты в развес (на 26% в сентябре и на 15% в октябре).

Эксперты, опрошенные аналитическим центром, отметили, что рост спроса на сладости вызван не только стрессовым состоянием, но также холодной погодой — в этом году температура сентября была ниже, чем обычно.

Ранее в Мытищах местные жители забросали припаркованный автомобиль Infiniti сладостями и засыпали мукой.

По данным канала, владелец автомобиля поссорился с соседями и они таким образом отомстили ему.