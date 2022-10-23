«Укрэнерго» ограничила подачу электроэнергии в четырех регионах Украины и в Киеве

Украинская энергетическая национальная компания «Укрэнерго» ограничила подачу электроэнергии в четырех областях Украины и в Киеве. Сообщение об этом появилось на сайте компании.

Уточняется, что с 12:00 диспетчерский центр «Укрэнерго» был вынужден отдать команду на ограничение потребителей Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей.

«Это необходимо во избежание перегрузки сетей в этих регионах», — сказано в сообщении.

21 октября также сообщалось, что «Укрэнерго» ввел временное контролируемое ограничение на электроэнергию из-за резкого роста уровня ее потребления.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что абоненты в девяти областях страны остались без света из-за ударов по инфраструктуре, что в общей сложности составляет свыше 1,3 млн человек.

Заместитель председателя администрации Киева Петр Пантелеев также допустил, что город может остаться без отопления грядущей зимой в результате повреждений инфраструктуры.