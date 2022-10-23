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Иран и Турция достигли новых договоренностей в газовой сфере

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Vahid Salemi/AP

Иран и Турция достигли ряда новых соглашений в сфере поставок газа. Об этом заявил представитель Национальной газовой компании Ирана Мохаммад Реза Джолайи, передает агентство Shana.

«Национальная газовая компания провела встречу с представителями турецкой компании Botas, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей», — отметил Джолайи.

По его словам, все последующие мероприятия по экспорту газа из Ирана в Турцию будут осуществляться в течение полугода при координации сторон.

Он добавил, что также в ходе встречи произошел обмен мнениями по поводу текущего объема поставок газа из Ирана, а также других возможных форм взаимодействия между странами.

22 октября руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников заявил, что поставки газа из России по трубопроводам через Черное море и Турцию нацелены на страны Центральной Европы.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре сообщили, что Россия и Турция ведут работы по оценке и проектированию газового хаба. По словам источника, работа требует оценок по проектированию, строительству и маркетингу.

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