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Объемы выдачи ипотеки в России увеличились на 21% в сентябре

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Объемы выдачи ипотеки в российских банках выросли на 21% до 414,9 млрд рублей, приблизившись к рекордным показателям начала 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные БКИ «Скоринг бюро».

«Российские банки в сентябре нарастили выдачу ипотеки на 21% — до 414,9 млрд рублей. Россияне в прошлом месяце оформили 106,4 тысячи ипотечных кредитов, что больше показателя августа на 18%», — говорится в материале.

Кроме того, по итогам первого месяца осени вырос и средний размер кредита. Увеличение составило 2,4%, показатель поднялся до 3,9 млн рублей. Причиной роста стало снижение номинальных процентных ставок, указал генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

«Ипотечное кредитование по итогам сентября приблизилось к рекордным показателям начала текущего года, восстановившись за счет снижающихся номинальных процентных ставок. Рынок рос практически исключительно за счет данного фактора», — заявил Лагуткин.

20 октября президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (Нострой) Антон Глушков заявил о снижении спроса на оформление ипотеки в новостройках в российских регионах в октябре снизился на 70% относительно октября 2021 года. Падение спроса в некоторых случаях составило от 30% до 70% в зависимости от субъекта.

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