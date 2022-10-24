Акции китайских компаний рухнули на 7,3% после переизбрания Си Цзиньпина

Переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок привело к снижению индекса компаний КНР на 7,3%, до 5019,96 пункта. Этот показатель стал самым низким со времен мирового финансового кризиса 2008 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов Гонконгской биржи.

«Индекс Hang Seng China Enterprises, индикатор китайских акций, котирующихся в Гонконге, упал на 7,3%, показав худший показатель после любого съезда Коммунистической партии с момента создания индекса в 1994 году», — говорится в материале.

Переизбрание Си привело к оттоку иностранных инвесторов с материковой части Китая. На этом фоне они стали продавать рекордное количество акций через торговые связи в Гонконге. В итоге это привело к падению индекса CSI 300, объединяющий акции крупнейших по капитализации компаний на биржах Шанхая и Шэньчжэня, на 3%. Данный фактор повлек за собой и ослабление курса юаня.

«Оншорный (курс, формируемый непосредственно на внутреннем рынке Китая — «Газета.Ru») юань упал на целых 0,6% до самого низкого уровня с января 2008 года», — сообщается в статье.

24 октября CNBC сообщил об ускорении темпов роста экономики Китая по итогам третьего квартала 2022 года до 3,9%. Этот показатель оказался выше прогнозируемого уровня со стороны международных аналитиков, которые предполагали увеличение ВВП КНР только на 3,4%.