Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Врачи выяснили, как интервальное голодание влияет на уровень... 17:54
StarHit: Ани Лорак лишилась квартиры за $1,5 млн в Киеве... 17:53
В Москве мужчину осудили за изнасилование и растление... 17:53
Роза Сябитова заявила, что «никогда не скрывала» своего старения 17:51
Путин призвал Запад не сваливать все на «козни»... 17:49
В Удмуртии пенсионера осудили за смерть внука, выпавшего... 17:48
Путин назвал альтернативные общественные модели «прямой угрозой... 17:48
Путин заявил, что всегда верил в силу здравого смысла 17:48
Астрономы обнаружили систему оранжевого карлика и «звезды-недоростка» 17:46
Путин: уничтожение «Северных потоков» стало запредельным... 17:42

В СберСтраховании рассказали о самых частых страховых случаях с жильем

СберСтрахование: 77% страховых случаев приходится на затопление жильцов соседями

close
100%
Пресс-служба Сбера

В СберСтраховании провели анализ обращений клиентов по программам «Защита дома» и «Ипотечное страхование недвижимости», которые защищают от нештатных ситуаций с жильем. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно исследованию 77% заявлений приходится на случаи, когда жильцов затапливают соседи. По этому поводу за 9 месяцев 2022 года в компанию обратилось 8 тыс. человек — на 14% больше, чем год назад. Далее идут пожары (8% обращений), гражданская ответственность (8%), стихийные бедствия (3%), иные риски: противоправные действия третьих лиц, удары молнии и другие (4%).

По объему выплат также лидируют заливы (41%) и пожары (39%). Средняя выплата по заливам — 49 тыс. рублей, а по пожарам — 434 тыс. рублей, ведь в таком случае квартира или дом зачастую приходит в полную негодность.

Кроме того, клиенты СберСтрахования стали чаще обращаться за урегулированием по программам ипотечного и добровольного страхования квартир. Так, за 9 месяцев 2022 года количество заявлений выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом сумма выплат увеличилась на 29%.

«СберСтрахование предоставляет клиентам 2 программы по защите недвижимости: ипотечное и добровольное страхование. Ипотечный полис клиент может дополнить опциями, которые сделают его аналогичным страховке по добровольному страхованию жилья, например, можно включить риски гражданской ответственности. Примечательно, что две трети (65%) случаев происходит именно по ипотечным программе, а 35% заявлений приходится на полисы по добровольному страхованию жилья», — рассказал директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин.

В СберСтраховании отметили, что программа «Защита дома» — надежный способ защитить жилье сразу от всех самых распространенных рисков. При этом, чтобы оформить страховку, необязательно быть собственником квартиры. Например, можно застраховать дом родителей.

Полис можно купить в любом отделении СберБанка или дистанционно — в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования. Кроме того, 11 и 12 ноября для клиентов СберСтрахования на программу «Защита дома» будет действовать скидка 40%, приуроченная к акции Зеленый день, которую Сбер проводит уже пятый год подряд. Приобрести полис на специальных условиях можно будет в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+