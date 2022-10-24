НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Украины Шевченко

Бывший глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко был объявлен в розыск. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Уточняется, что организация разыскивает трех должностных лиц Укргазбанка, причастных к хищению более 200 млн гривен (более $5,5 млн) в 2014–2019 годах. В их числе, кроме Шевченко, бывший председатель правления банка Денис Чернышов и заместитель директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Елена Хмеленко.

В НАБУ отметили, что обвинения были предъявлены еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение обвиняемых было неизвестно. С тех пор они игнорировали вызовы к следователю, что и стало причиной объявления в розыск.

Ранее сообщалось, что глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко уходит в отставку в связи с ухудшением отношений с руководителем офиса украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Дэ этого Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия по подозрению в госизмене.