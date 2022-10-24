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Бывшие топ-менеджеры TCS Group объявили о запуске собственного проекта на Филиппинах

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф Банка» Георгий Чесаков, Павел Федоров и Раффи Монтемайор, которые уволились из кредитной организации ранее в 2022 году, запустили финтех-стартап Fintech Holdings Ltd. на Филиппинах. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба этой новой организации.

Отмечается, что компания привлекла $16 млн от инвесторов из ОАЭ, Европы и Филиппин. Деньги потратят на покупку местного банка и запуск финансовых услуг. Новая компания собирается работать в странах Юго-Восточной Азии. Филиппины станут первым его рынком.

«Мы принесем на Филиппины передовой глобальный опыт в финтехе, и мы вдохновлены идеей улучшить жизнь миллионов филиппинцев и сделать финансовые сервисы простыми, удобными и по-настоящему доступными», — заявил сооснователь компании Раффи Монтемайор.

В августе пресс-служба TCS Group — материнская компания банка «Тинькофф» — отчиталась о самой низкой за последние пять лет полугодовой чистой прибыли.

В мае владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин заявил, что принадлежащая ему компания купила 35% TCS Group у ее основателя Олега Тинькова за «несколько сотен миллионов долларов».

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