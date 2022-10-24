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Yum! Brands подтвердила продажу KFC в России

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Depositphotos

Yum! Brands подтвердила продажу KFC российскому бизнесу, сообщается на официальном сайте компании.

«В соответствии с соглашением, покупатель будет нести ответственность за ребрендинг торговых точек на другую концепцию. Кроме того, покупатель будет нести ответственность за сохранение сотрудников компании в России. Завершение сделки подлежит одобрению регулирующих органов и государственных органов, а также другим условиям, согласованным сторонами. После завершения транзакции Yum! Brands приостановит свою бизнес-деятельность в России», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что российская сеть KFC будет продана российскому владельцу бизнеса.

По данным газеты, американский холдинг Yum! Brands начал процесс передачи российского бизнеса местному партнеру, речь идет о ресторанах KFC и мастер-франшизе бренда. Покупателем актива оценочной стоимостью 1,3 млрд руб. стали структуры ижевского франчайзи сети ГК «Фуд-сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова.

Всего в России действует около 1 тыс. ресторанов KFC, из них российская структура Yum! Brands управляет 70 заведениями, остальные работают по франшизе.

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