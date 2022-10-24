Байден заявил, что в США более низкие показатели инфляции, чем у большинства стран мира

Президент США Джо Байден заявил, что в стране установились более низкие показатели инфляции, чем у большинства стран мира. Об этом американский лидер заявил, выступая на мероприятии Демократической партии США, написало агентство ТАСС.

«Мы знаем, что многие люди сталкиваются с проблемами из-за инфляции, которую подстегивает <...> (конфликт) на Украине и глобальная пандемия. Это, конечно, нельзя назвать большим утешением, но у нас более низкие показатели инфляции, чем у практически большинства стран мира», — заявил Байден.

Президент также сказал, что цены на бензин в Соединенных Штатах Америки снижаются. По его словам, летом стоимость топлива сократилась на $1,2 и за прошедшую неделю — на 10 центов.

Байден пообещал и дальше добиваться снижения цен на бензин.

На прошлой неделе нобелевский лауреат в области экономики Пол Кругман выразил мнение, согласно которому скачки цен на бензин в США могут оказать влияние на исход промежуточных выборов в конгресс не в пользу Демократической партии.