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«Известия»: производители алкоголя в России выступили против параллельного импорта спиртного

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Depositphotos

«Деловая Россия» обратилась к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой не допустить легализацию параллельного импорта спиртных напитков. Об этом сообщается в письме организации (в нее входят отечественные производители алкогольных напитков — «Белуга», «Фаногория», «Абрау-Дюрсо» и другие) в ведомство, в распоряжении «Известий» оказался текст обращения.

Российские производители указывают на риск ввоза импортерами в страну контрафакта. Сейчас, по словам бизнесменов, при прямых поставках зарубежные кампании гарантируют продажу оригинальной продукции. Качество подтверждается документами.

В сентябре Минпромторг предложил легализовать параллельный импорт спиртного для ряда иностранных брендов. Вместе с тем, как указали в «Деловой России», часть поставщиков иностранного алкоголя до сих пор напрямую ввозит свою продукцию: Aperol, Martini, Camus.

Вместе с тем, в бизнес-сообществе полагают, что если власти легализуют параллельный импорт алкоголя, то добросовестным российским дистрибьюторам это нанесет ущерб.

Ранее председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции Дмитрий Былино отметил, что российские производители коньяка не смогут полностью заменить продукцию зарубежных компаний, которые объявили об уходе из страны — например, Hennesy.

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