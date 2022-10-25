Финансист Аржанухин назвал надежные способы хранения денег

Директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин рассказал агентству «Прайм», что, выбирая между способами сохранить или приумножить свои средства, необходимо опираться на понятные рыночные механизмы.

По заявлению эксперта, акции традиционно опережали по доходности инфляцию. Но сейчас, указал Аржанухин, имеют подобный потенциал и облигации.

Надежными бумагами Аржанухин назвал консервативные, которые выпускает государство или крупная компания.

Финансист также добавил, что многие аналитики видят хороший потенциал в золоте.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил: чтобы сохранить и приумножить собственные накопления, россияне могут присмотреться к альтернативным валютам.