Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Американский школьник «прочел» ДНК своей умершей... 15:50
Собянин пригрозил ПИК прекращением сотрудничества в случае срыва... 15:50
Нефтяная компания Shell нарастила прибыль в два раза... 15:49
Звезда «Сватов» Олеся Железняк объяснила, почему не хочет выступать... 15:44
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер купили особняк в Санта-Барбаре... 15:44
В ВМС Швеции заявили, что судно под флагом РФ находится... 15:44
В офисе президента Украины попросили граждан максимально... 15:43
Собянин упростил процедуру назначения детских пособий семьям... 15:42
Студенты Сергея Безрукова пошутили над его героем... 15:42
Москвич помог задержать грабителя, с ножом напавшего... 15:39

АСВ не считает необходимым увеличивать cумму страховки по вкладам до 3 млн рублей

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) уверены, что суммы действующей государственной страховки по депозитам в 1,4 млн рублей хватает для защиты почти всех вкладчиков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе АСВ. Ранее с предложением повысить сумму госстраховки по вкладам до 3 млн рублей выступило законодательное собрание Ленинградской области.

«Действующие размеры гарантированного страхового возмещения по вкладам в 1,4 млн и 10 млн рублей — в зависимости от категории счета — обеспечивают полную страховую защиту более 98% всех вкладчиков. Этот высокий показатель говорит о том, что интересы подавляющего большинства вкладчиков находятся под защитой», — рассказали в пресс-службе АСВ.

В марте 2022 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также предлагал увеличить сумму госстраховки подепозитам до 3 млн рублей. Аксаков отметил, что он сторонник увеличения суммы подпадающей под систему защиты страхования вкладов до 3 млн рублей, «а может быть, даже и больше».

Сейчас в России действует государственное страхование вкладов граждан, счетов индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. При отзыве у банка лицензии вкладчик получает 1,4 млн рублей. В особых случаях (получение наследства, выплаты в качестве возмещения ущерба) сумма госстраховки может быть увеличена до 100% от суммы депозита, но не более 10 млн рублей.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные маркетплейса «Сравни», в октябре средний размер вкладов россиян составил 975 тыс. рублей. В «Сравни» уточнили, что после объявления мобилизации граждане предпочли открывать краткосрочные депозиты — от одного до трех месяцев.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+