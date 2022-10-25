АСВ не считает необходимым увеличивать cумму страховки по вкладам до 3 млн рублей

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) уверены, что суммы действующей государственной страховки по депозитам в 1,4 млн рублей хватает для защиты почти всех вкладчиков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе АСВ. Ранее с предложением повысить сумму госстраховки по вкладам до 3 млн рублей выступило законодательное собрание Ленинградской области.

«Действующие размеры гарантированного страхового возмещения по вкладам в 1,4 млн и 10 млн рублей — в зависимости от категории счета — обеспечивают полную страховую защиту более 98% всех вкладчиков. Этот высокий показатель говорит о том, что интересы подавляющего большинства вкладчиков находятся под защитой», — рассказали в пресс-службе АСВ.

В марте 2022 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также предлагал увеличить сумму госстраховки подепозитам до 3 млн рублей. Аксаков отметил, что он сторонник увеличения суммы подпадающей под систему защиты страхования вкладов до 3 млн рублей, «а может быть, даже и больше».

Сейчас в России действует государственное страхование вкладов граждан, счетов индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. При отзыве у банка лицензии вкладчик получает 1,4 млн рублей. В особых случаях (получение наследства, выплаты в качестве возмещения ущерба) сумма госстраховки может быть увеличена до 100% от суммы депозита, но не более 10 млн рублей.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные маркетплейса «Сравни», в октябре средний размер вкладов россиян составил 975 тыс. рублей. В «Сравни» уточнили, что после объявления мобилизации граждане предпочли открывать краткосрочные депозиты — от одного до трех месяцев.