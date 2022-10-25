РИА Новости: Россия не сможет в скором времени стать независимой в производстве банкоматов

России предстоит пройти долгий путь к обретению независимости в сфере производства банкоматов и комплектующих к ним. Такое мнение выразил эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов в разговоре с агентством РИА Новости.

«Исторически подавляющее большинство банкоматов поставлялось нам международными компаниями с собственным программным обеспечением. В России производство своих банкоматов только в начале пути», — сказал Достов.

По его словам, например, компания BFS уже начала собирать устройства на основе доступных комплектующих и дорабатывать софт, но до полной локализации еще далеко.

Руководитель «Лаборатории блокчейн и финтех» Школы управления «Сколково» Егор Кривошея рассказал, что, по данным Банка России, на 1 июля в России работали, примерно, 182 тыс. банкоматов. от 50% до 60% из них относится к NСR и Diebold Nixdorf, которые приостановили деятельность в России.

В первой половине сентября в пресс-службе Центробанка России рассказали о снижении числа банкоматов в стране. За январь — июнь 2022 года их количество сократилось на 3,3% или 6,2 тыс. штук — до 181,2 тыс. на 1 июля.