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США призвали страны пересмотреть ключевые цепочки поставок энергоносителей

Глава Минэнерго США Гренхолм призвала страны пересмотреть цепочки поставок энергоносителей

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Mike Segar/File Photo/Reuters

Соединенные Штаты на фоне ситуации на Украине призывают другие страны пересмотреть ключевые цепочки поставок энергоносителей и отношения в их основе. Об этом заявила глава американского минэнерго Дженнифер Грэнхолм, слова которой приводит РИА Новости.

«(Спецоперация) России на Украине должна побудить другие страны пересмотреть свои ключевые цепочки поставок, особенно в энергетическом секторе, а также отношения, лежащие в их основе», — сказала министр в ходе международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке» в Вашингтоне.

По ее словам, сейчас настало время объединениями с партнерами, «которым можно доверять», и «чьи интересы совпадают с нашими собственными». Она добавила, что США при этом готовы «выступать ответственным и надежным поставщиком для союзников и международного сообщества».

Глава минэнерго США также заявила, что Россия в этом контексте «подорвала собственные усилия по продвижению статуса надежного поставщика технологий и топлива в ядерной сфере», якобы используя партнерства в этой сфере для «политического и экономического давления».

В отчете Всемирного банка за октябрь говорится, что потолок цен на российскую нефть, который обсуждают страны «Большой семерки» (G7), не сработает без участия развивающихся экономик. В документе также сказано, что высвобождение США нефти из стратегического резерва может поставить запасы топлива под угрозу оказаться на очень низком уровне.

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