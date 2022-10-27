«Газпромбанк Автолизинг»: потери российского бизнеса обойдутся Mercedes-Benz в €2 млрд

Немецкий производитель легковых автомобилей премиального класса Mercedes-Benz потеряет из-за сворачивания бизнеса в России €2 млрд. Такое мнение выразил директор департамента продаж компании «Газпромбанк Автолизинг» Рустам Назаров, пишет РИА Новости.

«В 2021 году компания Mercedes-Benz реализовала по всему миру 2,05 млн автомобилей, из них в России — 44 850 единиц, то есть лишь немногим более 2%. Поэтому потеря в этой связи для марки будет несущественной. Другое дело — активы компании в нашей стране, которые сама компания оценивала на уровне €2 млрд при прибыли до вычета процентов и налогов концерна по всему миру на уровне €29 млрд», — сказал Назаров.

Накануне Mercedes-Benz объявил об уходе из России и готовности сделки по продаже активов российскому автодилерскому холдингу «Автодом». Тот обещает обеспечить обслуживание автомобилей и выбрать партнера для продолжения производства на заводе в Подмосковье.

23 марта стало известно, что французская автостроительная компания Renault хочет приостановить производственную деятельность в России. Официальная причина — трудности с поставками комплектующих. В мае российские активы группы Renault — в том числе завод в Москве — перешли в государственную собственность.

11 октября сообщалось, что исполнительный комитет Nissan одобрил продажу предприятия в Санкт-Петербурге и других российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ».