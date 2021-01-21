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Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании Air France в небе, 1978 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании Air France в небе, 1978 год
Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу в десятую годовщину начала эксплуатации, 1986 год Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу в десятую годовщину начала эксплуатации, 1986 год
Первый полет прототипа № 001 самолета &laquo;Конкорд&raquo; в Фэрфорде, графство Глостершир, 1969 год Первый полет прототипа № 001 самолета &laquo;Конкорд&raquo; в Фэрфорде, графство Глостершир, 1969 год
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; в небе, 1972 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; в небе, 1972 год
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; в лондонском аэропорту Хитроу, 1968 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; в лондонском аэропорту Хитроу, 1968 год
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; Air France рейса 4590 во время взлета из парижского аэропорта Шарль-де-Голль незадолго до крушения, 25 июля 2000 года Самолет &laquo;Конкорд&raquo; Air France рейса 4590 во время взлета из парижского аэропорта Шарль-де-Голль незадолго до крушения, 25 июля 2000 года
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; над Темзой, 1978 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; над Темзой, 1978 год
Бортпроводница в пассажирском салоне самолета &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании British Airways перед взлетом из лондонского аэропорта Хитроу, 2001 год Бортпроводница в пассажирском салоне самолета &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании British Airways перед взлетом из лондонского аэропорта Хитроу, 2001 год
Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; на фабрике British Aircraft Corporation около Бристоля, 1970-е годы Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; на фабрике British Aircraft Corporation около Бристоля, 1970-е годы
Французский летчик-испытатель в кабине самолета &laquo;Конкорд&raquo; в аэропорту Тулуза-Бланьяк, 1966 год Французский летчик-испытатель в кабине самолета &laquo;Конкорд&raquo; в аэропорту Тулуза-Бланьяк, 1966 год
Сельская жизнь на фоне взлета самолета &laquo;Конкорд&raquo;, 1972 год Сельская жизнь на фоне взлета самолета &laquo;Конкорд&raquo;, 1972 год
Предcедатель правления Chrysler Ли Якокка около автомобиля Chrysler Concorde на фоне самолета &laquo;Конкорд&raquo; в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди, 1992 год Предcедатель правления Chrysler Ли Якокка около автомобиля Chrysler Concorde на фоне самолета &laquo;Конкорд&raquo; в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди, 1992 год
Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпаний British Airways и Air France на ВПП Международного аэропорта имени Джона Кеннеди после первых коммерческих перелетов из Лондона и Париже в Нью-Йорк, 1977 год Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпаний British Airways и Air France на ВПП Международного аэропорта имени Джона Кеннеди после первых коммерческих перелетов из Лондона и Париже в Нью-Йорк, 1977 год
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; после посадки в Рокфорде, штат Иллинойс, 1985 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; после посадки в Рокфорде, штат Иллинойс, 1985 год
Журналисты со всего мира около самолета &laquo;Конкорд&raquo; в аэропорту Грейпвайна, штат Техас, после его первой посадки на территории США, 1973 год Журналисты со всего мира около самолета &laquo;Конкорд&raquo; в аэропорту Грейпвайна, штат Техас, после его первой посадки на территории США, 1973 год
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп на трапе самолета &laquo;Конкорд&raquo; во время визита на Барбадос, 1977 год Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп на трапе самолета &laquo;Конкорд&raquo; во время визита на Барбадос, 1977 год
Последний полет &laquo;Конкорда&raquo; из лондонского аэропорта Хитроу в город Филтон в Южном Глостершире, 26 ноября 2003 года Последний полет &laquo;Конкорда&raquo; из лондонского аэропорта Хитроу в город Филтон в Южном Глостершире, 26 ноября 2003 года
Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; и &laquo;Боинг-747&raquo; авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу, 1997 год Самолеты &laquo;Конкорд&raquo; и &laquo;Боинг-747&raquo; авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу, 1997 год
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании Air France во французском аэропорту Ватри, 2001 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании Air France во французском аэропорту Ватри, 2001 год
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании British Airways на авиабазе Эндрюс около Вашингтона, 2001 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании British Airways на авиабазе Эндрюс около Вашингтона, 2001 год
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании Air France в небе Самолет &laquo;Конкорд&raquo; авиакомпании Air France в небе
На месте крушения &laquo;Конкорд&raquo; Air France рейса 4590 под Парижем, 25 июля 2000 года На месте крушения &laquo;Конкорд&raquo; Air France рейса 4590 под Парижем, 25 июля 2000 года
На месте крушения &laquo;Конкорд&raquo; Air France рейса 4590 под Парижем, 25 июля 2000 года На месте крушения &laquo;Конкорд&raquo; Air France рейса 4590 под Парижем, 25 июля 2000 года
Самолет &laquo;Конкорд&raquo; во время посадки в Ле-Бурже во время авиашоу в Париже, 2003 год Самолет &laquo;Конкорд&raquo; во время посадки в Ле-Бурже во время авиашоу в Париже, 2003 год

Первый после Ту-144: печальная история «Конкорда»

Ровно 45 лет назад совершил свой первый коммерческий рейс сверхзвуковой лайнер Сoncorde совместного британо-французского производства. Предыдущие пять лет «Конкорд» находился на испытаниях после первого испытательного полета. По семь самолетов были в парках компаний British Airways и Air France — они летали из Лондона и Парижа в Нью-Йорк, Барбадос, Бахрейн, Даллас, Майами, Сингапур, Торонто, Вашингтон, Каракас, Мехико, Рио-де-Жанейро.

Лайнер стал одним из двух сверхзвуковых воздушных судов (вместе с советским Ту-144), работавших на регулярных коммерческих рейсах.

На «Конкордах» перемещались королева Елизавета II и премьер-министры Великобритании, а также президенты Франции Валери Жискар д'Эстен и Франсуа Миттеран, известные актеры и музыканты.

Коммерческая эксплуатация Сoncorde закончилась в 2003 году. Последний полет европейского лайнера состоялся 26 ноября 2003 года.
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