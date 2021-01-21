Первый после Ту-144: печальная история «Конкорда»

Ровно 45 лет назад совершил свой первый коммерческий рейс сверхзвуковой лайнер Сoncorde совместного британо-французского производства. Предыдущие пять лет «Конкорд» находился на испытаниях после первого испытательного полета. По семь самолетов были в парках компаний British Airways и Air France — они летали из Лондона и Парижа в Нью-Йорк, Барбадос, Бахрейн, Даллас, Майами, Сингапур, Торонто, Вашингтон, Каракас, Мехико, Рио-де-Жанейро.



Лайнер стал одним из двух сверхзвуковых воздушных судов (вместе с советским Ту-144), работавших на регулярных коммерческих рейсах.



На «Конкордах» перемещались королева Елизавета II и премьер-министры Великобритании, а также президенты Франции Валери Жискар д'Эстен и Франсуа Миттеран, известные актеры и музыканты.



Коммерческая эксплуатация Сoncorde закончилась в 2003 году. Последний полет европейского лайнера состоялся 26 ноября 2003 года.