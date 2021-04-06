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<b>Алексей Мордашов</b> и семья ($29,1 млрд). Прирост за год &mdash; $12,3 млрд <b>Алексей Мордашов</b> и семья ($29,1 млрд). Прирост за год &mdash; $12,3 млрд
Президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» <b>Владимир Потанин</b> ($27 млрд). Прирост за год &mdash; $7,3 млрд Президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» <b>Владимир Потанин</b> ($27 млрд). Прирост за год &mdash; $7,3 млрд
Председатель совета директоров НЛМК <b>Владимир Лисин</b> ($26,2 млрд). Прирост за год &mdash; $8,1 млрд Председатель совета директоров НЛМК <b>Владимир Лисин</b> ($26,2 млрд). Прирост за год &mdash; $8,1 млрд
Президент НК «Лукойл» <b>Вагит Алекперов</b> ($24,9 млрд). Прирост за год &mdash; $9,7 млрд Президент НК «Лукойл» <b>Вагит Алекперов</b> ($24,9 млрд). Прирост за год &mdash; $9,7 млрд
Председатель правления ПАО «Новатэк» <b>Леонид Михельсон</b> ($24,9 млрд). Прирост за год &mdash; $7,8 млрд Председатель правления ПАО «Новатэк» <b>Леонид Михельсон</b> ($24,9 млрд). Прирост за год &mdash; $7,8 млрд
Член советов директоров компаний «Новатэк» и «Сибур» <b>Геннадий Тимченко</b> ($22 млрд). Прирост за год &mdash; $7,6 млрд Член советов директоров компаний «Новатэк» и «Сибур» <b>Геннадий Тимченко</b> ($22 млрд). Прирост за год &mdash; $7,6 млрд
Основатель и основной акционер USM <b>Алишер Усманов</b> ($18,4 млрд). Прирост за год&nbsp;- $5 млрд. Основатель и основной акционер USM <b>Алишер Усманов</b> ($18,4 млрд). Прирост за год&nbsp;- $5 млрд.
Член советов директоров компаний «Еврохим» и СУЭК <b>Андрей Мельниченко</b> ($17,9 млрд). Прирост за год &mdash; $5,4 млрд. Член советов директоров компаний «Еврохим» и СУЭК <b>Андрей Мельниченко</b> ($17,9 млрд). Прирост за год &mdash; $5,4 млрд.
Основатель Telegram <b>Павел Дуров</b> ($17,2 млрд). Прирост за год &mdash; $13,8 млрд Основатель Telegram <b>Павел Дуров</b> ($17,2 млрд). Прирост за год &mdash; $13,8 млрд
<b>Сулейман Керимов</b> и семья ($15,8 млрд). Прирост за год &mdash; $5,8 млрд <b>Сулейман Керимов</b> и семья ($15,8 млрд). Прирост за год &mdash; $5,8 млрд

Павел Дуров и 9 других самых богатых россиян

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в десятку самых богатых российских миллиардеров, об этом сообщает Forbes. Его состояние выросло за год на $13,8 млрд и достигло цифры в $17,2 млрд, в общем списке богатейших россиян он занял девятую строчку.

Первое место досталось председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову и его семье ($29,1 млрд), его состояние выросло на $12,3 млрд. На второе место спустился основной бенефициар «Норильского никеля» Владимир Потанин ($27 млрд). В топ-3 также вошел владелец НЛМК Владимир Лисин ($26,2 млрд). В целом суммарное состояние миллиардеров из России выросло с $392,3 млрд до $606,2 млрд. В список Forbes в этом году вошли 123 россиянина с состоянием, превышающим миллиард долларов, в прошлом году их было 102 человека.

Топ-10 богатейших миллиардеров страны — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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