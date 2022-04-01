Как записать ребенка в первый класс: что важно знать родителям

С 1 апреля по всей России стартовала запись детей в первый класс. В зависимости от региона проживания правила могут немного отличаться – однако есть и общие положения. О чем важно знать родителям будущих первоклашек и как определить детей в школу «Газете.Ru» рассказала заместитель директора московской школы №2120 Алла Шурухина.

В 2022 году жители столицы могут подать заявление, выбрав один из доступных способов. Удобнее всего сделать это онлайн на портале Mos.ru. Также родители могут прийти с копиями необходимых документов в школу – сотрудник образовательной организации поможет оформить заявление на месте. Есть вариант отправить заявление на электронную почту школы, а также обычным письмом с уведомлением о вручении.

Если ребенок посещал детский сад, относящийся к тому же образовательному комплексу, что и школа, достаточно написать заявление на имя директора комплекса.

О возрасте, с которого ребенка принимают в школу

В 1-й класс принимают детей от шести с половиной до восьми лет.

Для ребят младше или старше установленного возраста необходимо разрешение комиссии о приеме в первый класс образовательной организации. Для проведения заседания комиссии родитель должен написать заявление в учебной части школы на имя директора школы или образовательного комплекса.

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Принимая решение записать в школу ребенка младше 6,5 лет, родителю важно учитывать, насколько ребенок психологически и физиологически готов к 1 классу. Раннее начало обучения – фактор, который может негативно сказаться на успешности освоения программы (в 6 лет детям трудно долго сидеть за партой, быть внимательными на протяжении всего учебного дня) и на адаптации ребенка в коллективе.

О сроках подачи документов

Подача документов проходит в две волны: с 1 апреля по 30 июня, с 6 июля по 5 сентября.

В первую волну будут зачисляться дети, которые живут на закрепленной за школой территории, а также дети, имеющие внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы. Во вторую – дети, не проживающие на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района.

При подаче заявления на портале Mos.ru родители вправе выбрать из трех школ (одна из них – по месту регистрации). В школу, к которой ребенок относится по прописке, его точно примут в 1-й класс, в остальные – только при наличии мест.

После подачи заявления через электронный портал в течение 30 дней родители получат приглашение для знакомства со школой.

Отказ по месту регистрации прийти не может. Если семья выбирала школу не по месту прикрепления и там не осталось свободных мест, родителям предложат другие варианты.

Список документов о зачислении в 1-й класс

Надо подготовить:

- копию паспорта или иного документа, подтверждающего личность родителя (законного представителя),

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство,

- копию документа о прописке/регистрации ребенка на территории, закрепленной за школой,

- СНИЛС

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В отдельных случаях могут понадобиться:

- копии документов, подтверждающих льготу,

- разрешение комиссии школы о приеме в первый класс (если будущему первокласснику менее 6,5 или более 8 лет),

- документы, подтверждающие законное право представителя ребенка (например, решение органа опеки),

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

- документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России.

У кого есть внеочередное право и первоочередное право на зачисление

Внеочередное право есть у детей прокуроров, судей и сотрудников Следственного комитета, но только для школы с интернатом.

Первоочередное право имеют дети военнослужащих по месту жительства их семей, дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, по месту жительства, дети сотрудников ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы по месту жительства.

Преимущественное право имеют дети, чьи братья и (или) сестры уже учатся в этой школе (оно распространяется на детей, которые имеют как двух общих родителей, так и одного общего родителя). Важно, что льготу получают даже те братья и (или) сестры, которые зарегистрированы по разным адресам.

Подтверждение льготы желательно: подойдет копия свидетельства о рождении детей, паспорт родителя, который подает заявление.