Подруга мужа упросила его стать донором спермы: история анонимной мамы

Одни становятся донорами биоматериала ради заработка, другие – из альтруизма. Но не всегда благое желание помочь находит отклик у родных и близких. Наша читательница рассказала, почему не готова поддержать позицию мужа.

Когда мне говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует, я всегда приводила в пример моего мужа Андрея и его одноклассницу Катю. Они как сели в первом классе за одну парту, так и не расставались все 11 лет. При этом романа, по словам мужа, у них никогда не было, а вот дружба сложилась крепкая. Андрей уверял, что Катя ему как сестра.

Свадьба не повод для ссор

Скажу честно, когда мы только начали встречаться, эта странная, на мой взгляд, дружба, очень напрягала. Ну не верю я в такие отношения. Даже если Андрей и не влюблен, наверняка эта загадочная Катя питает какие-нибудь надежды и ждет подходящего момента.

При знакомстве мне она, конечно, совершенно не понравилась, непонятно, что Андрей в ней нашел. Шутит странно, смеется противно, одевается нелепо. Да и подружки постоянно накручивали: надо избавляться от такой «сестры», что это за отношения.

Помню, я попыталась поговорить с тогда еще будущим мужем – мол, друзья юности — это прекрасно, но я же не хожу пить кофе с одноклассниками.

Андрей довольно мягкий человек, но тут проявил небывалую твердость. Сказал, что свадьба свадьбой, а друзей он не предает, так что придется мне принять Катю.

Сестра, так сестра

Со временем я не то, чтобы горячо полюбила Катю, но как-то смирилась с ее существованием. Вела она себя корректно, по надуманным поводам вроде «ой, кран сломался, не знаю, что делать» не звонила, со мной была приветлива.

Несколько раз Катя серьезно помогала нам. Например, одолжила без всяких расписок крупную сумму для покупки квартиры. Разыскала хорошего кардиолога, который сделал операцию нашему младшему сыну Максу – запись к этому врачу была на несколько месяцев вперед, а она подняла на уши всех и добилась, что он принял и прооперировал Макса буквально через неделю.

Уж не знаю, делала ли это она исключительно для Андрея или для нас всех, но я была благодарна. И к мужу моему, вопреки моим страхам, она точно не испытывала романтических чувств. Правда, серьезных отношений с кем-то другим у нее тоже не было, так, короткие романы, но у всех ведь по-разному складывается.

В общем, годы шли и Катя стала для меня действительно кем-то вроде сестры Андрея, родственником со стороны мужа. Но неделю назад «сестренка» учудила такое…

Мне не нужны внебрачные дети

В пятницу вечером я приготовила ужин и купила вино: хотела посидеть с мужем вместе, посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Но Андрей вел себя странно – от вина отказался, долго мялся и сообщил, что разговаривал с Катей и решил стать для нее донором спермы. Поэтому пить он пока не будет и вообще надеется на мою поддержку.

Оказалось, что наша тихая Катя после очередного неудачного романа решила, что отношения ей больше не нужны, и она просто хочет родить ребенка для себя. Но – от моего мужа!

Идею с донором из клиники она отвергла, мало ли кем мог быть потенциальный отец – алкоголиком или вообще маньяком. В Андрее же она уверена на сто процентов.

Она-то да, а вот я совсем не уверена, что хочу, чтобы у Макса где-то рос внебрачный брат или сестра. И пусть Катя сколько угодно уверяет, что ей ничего не нужно, ни денег, ни участия, где гарантия, что она не передумает? Да и Андрей может полюбить этого ребенка, и что тогда? А потом он вырастет и захочет узнать, кто его отец.

В общем, нет, мне не нужна эта мина замедленного действия – пусть разбирается без нас.

Но Андрей, как и тогда, перед свадьбой, уперся: он должен помочь подруге. Тем более, что она столько сделала для нас. Мои страхи казались ему нелепыми: он уверен в том, что Катя поведет себя достойно, а для него сперма – всего лишь биоматериал, а ребенок – тот, что от любимой женщины.

Я не знаю, как быть, да и не могу повлиять на ситуацию. Грозить разводом глупо, я люблю мужа. Говорить с Катей – бессмысленно, она уже все решила. А что еще сделать, не знаю…