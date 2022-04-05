Как сдать ЕГЭ по информатике в 2022 году: новое в экзамене и разбор частых ошибок

В этом году ЕГЭ по информатике уже во второй раз будет проводиться с использованием компьютера. И это может сбить с правильного пути участников экзамена. Какие ошибки чаще всего допускали выпускники в прошлом году и как их избежать на ЕГЭ-2022? Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт Московского центра качества образования и учитель информатики школы №853 Николай Никулин.

Об изменениях в ЕГЭ по информатике в 2022 году

ЕГЭ по информатике состоит из следующих тем: «Системы счисления», «Базы данных», «Поиск информации в текстовых документах», «Электронные таблицы», «Алгебра логики», «Графы», «Комбинаторика», «Алгоритмизация и программирование», «Теория игр», «Кодирование и декодирование».

По сравнению с прошлым годом контрольные измерительные материалы изменились. Например, задание №3 теперь нужно выполнять на компьютере, так как оно предполагает работу с файлами импровизированной базы данных. В задании №9 учащимся придется вспомнить логические функции при работе с формулами в электронных таблицах, а задание №17 потребует от выпускников выполнить анализ числовой информации из файла.

Напомним, что на протяжении всего экзамена у участников все также будет доступ к компьютеру с установленным прикладным программным обеспечением и средами программирования.

Основное отличие нынешнего ЕГЭ по информатике от экзаменов прошлых лет состоит в том, что практически все задания в нем можно выполнить на компьютере.

И это, к сожалению, иногда может сбивать выпускников с правильного пути.

Приведем примеры ошибок, которые допускали участники экзамена в прошлом году для того, чтобы помочь избежать их нынешним старшеклассникам.

Ошибка № 1. Попытка выполнить все задания с использованием компьютера

Хотя большинство задач в ЕГЭ по информатике построено таким образом, что их можно решить как в черновике, так и при помощи офисных приложений или сред программирования, нужно понимать, что решение с использованием компьютера не всегда приводит к быстрому результату.

close 100% Учительница перед началом сдачи ЕГЭ по информатике в средней общеобразовательной школе №13 Владивостока, 3 июля 2020 года Виталий Аньков/РИА «Новости»

Например, выпускник может потратить значительное количество времени на написание программного кода для решения задачи, которая аналитическим методом при помощи ручки и листа бумаги решилась бы намного быстрее, и возможно, проще.

В качестве примера приведем задание №8.

Все 5-буквенные слова, составленные из 4 букв ВЕРТ, записаны в алфавитном порядке.

Вот начало списка:

1. ВВВВВ

2. ВВВВЕ

3. ВВВВР

4. ВВВВТ

5. ВВВЕВ

…

На каком месте от начала списка стоит слово «ВЕТЕР»?

Решение

Представим все буквы как цифры системы счисления с основанием 4. Тогда В – 0, Е – 1, Р – 2, Т – 3.

Слово «ВЕТЕР» будет выглядеть как число 01312. Переведем его в десятичную систему счисления – это число 118 (это можно сделать, например, функцией print(int('01312',4)) всего в одну строку на языке Python. Таким образом, слово «ВЕТЕР» должно находится на 118 месте. Однако, мы видим, что слово ВВВВВ – это 00000 (ноль) в четверичной системе счисления и оно находится на месте 1. Значит есть сдвиг на одну позицию. Таким образом, слово «ВЕТЕР» находится не на 118, а на 119 месте.

Теперь решим это задание вторым способом – напишем программу на языке Python.

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Оба представленных способа решения данной задачи приведут к верному результату, но первый займет у подготовленного ученика меньше времени.

И таких заданий на экзамене достаточно. А ведь на ЕГЭ каждая минута времени может принести дополнительный балл.

Ошибка № 2. Неверная последовательность выполнения заданий

Эта ошибка характерна не только для ЕГЭ по информатике, но и для других предметов. Прежде всего необходимо выполнять те задачи, которые хорошо знакомы и не требуют значительных временных затрат. Часто участники выполняют задания подряд и, увидев новое для себя задание, пытаются его решить, тратя большую часть времени и усилий. На все остальные задачи у них остается уже меньше ресурсов.

Поэтому, если задание показалось сложным, следует его пропустить и постараться выполнить более простые.

Таким образом, можно набрать основное количество баллов и оставить большую часть времени для спокойного размышления над сложными заданиями.

Ошибка № 3. Ложная надежда на компьютерные технологии

Некоторые выпускники думают, что наличие компьютера на экзамене со всевозможными офисными программами и средами программирования сразу избавит их практически от всех проблем, связанных с решением задач. Но всеми этими технологиями еще нужно научиться грамотно пользоваться. При этом необходимо знать теорию по конкретным темам курса информатики.

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Например, одна из задач, которая, на наш взгляд, стала решаться гораздо быстрее с использованием компьютера – это задание 14. Приведем пример и решение с использованием алгоритма, записанного на языке программирования Python.

close 100% Личный архив Николая Никулина

Для написания подобного программного кода необходимо помнить стандартный алгоритм перевода числа в систему счисления с произвольным основанием. Также нужно знать такие темы из курса информатики как циклы, работа со строками, операции деления. Еще можно запомнить некоторые стандартные функции языков программирования (например, count для языка Python).

Рекомендации по подготовке к экзамену

Очень важно научиться правильно выбирать методику решения каждого конкретного задания. Некоторые задачи проще и быстрее выполнять без использования компьютерных программ, прибегая к аналитическому подходу. Какие изменения произошли в заданиях ЕГЭ-2022 Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) определил правила, по которым в 2022 году будут... 27 августа 20:22

С другой стороны, на экзамене есть и такие задания, которые невозможно решить вручную за отведенное время и без написания программного кода или использования прикладного программного обеспечения уже не обойтись. Поэтому попробуйте проверить свои знания, провести самодиагностику. Для этого можно выполнить демонстрационный вариант с последующей проверкой ответов, отметить задания и темы, которые вызывают затруднения. Например, воспользоваться виртуальной лабораторией по информатике в Библиотеке МЭШ, открытыми вариантами контрольных измерительных материалов ЕГЭ на сайте ФИПИ или пройти диагностики в формате ЕГЭ. Проверить свои знания и потренироваться в заполнении экзаменационных бланков вы можете в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования. Запись открыта в разделе Центра на сайте МЦКО.

Большое значение имеет повторение тем, относящихся к практическому программированию. Знание одного или нескольких языков программирования на базовом или углубленном уровнях поможет решить не только задачи, относящиеся непосредственно к теме «Алгоритмизации и программирование», но и многие другие задания быстро и оптимально. Изучить необходимые языки программирования помогут в школе на уроках информатики. Также можно воспользоваться учебными материалами в Библиотеке «Московской электронной школы».

Каждую неделю, в разные дни, уделяйте внимание изучению новых материалов и повторению того, что вы уже знаете. Старайтесь еженедельно решать разные варианты из ЕГЭ.