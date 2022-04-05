От динозавров до альпак: где встретить необычных животных в России

Пять мест, в которых нет привычных достопримечательностей. Здесь понравится всей семье. О самых необычных локациях в России, где точно понравится детям, читайте в материале «Газеты.Ru».

«Юркин парк»

Местоположение: Парк находится в городе Киров. В нем множество фигур динозавров, каждый из которых издает звуки и двигается. Эти фигуры древних ящеров сделаны на основе окаменелостей, которые были найдены в провинции Сычуань. Всего в парке более 40 огромных ящеров. На входе посетителей встречает статуя мальчика Юрки с динозавром под мышкой. В парке также есть аттракционы, например, американские горки и яркое колесо обозрения.

Для дошкольников проводятся мастер-классы, после которых дети могут посетить игровые комнаты. Такой необычный парк не оставит равнодушными и взрослых. Здесь есть открытые бассейны с подогревом, полоса препятствий и даже место для рыбалки.

Возможность для будущей профессии: если ребенок мечтает стать археологом, у него будет возможность поиграть в огромной песочнице и раскопать останки динозавров, создать поделку, раскрасить песком фигурки древних ящеров и даже порисовать на специальных стенах.

Стоимость: В 2022 году лимит на Пушкинской карте увеличили до 5000 рублей. Сумму можно потратить на билет в «Юркин парк», например, дети смогут посетить выставку «оживших» динозавров, которая будет стоить 200 рублей до 30 апреля.

Взрослый билет оформляется с 12 лет и стоит 500 рублей. Детский билет для детей от 3 до 12 лет обойдется в 200 рублей, а малыши младше 3-х лет смогут посетить парк бесплатно.

Совет: лучше планировать отдых на целый день, чтобы все осмотреть. Здесь есть все, что необходимо для полноценного отдыха: от комнаты матери и ребенка до многочисленных кафе. Стоит взять с собой купальные костюмы, если есть желание поплавать в огромном бассейне с подогревом под открытым небом.

Отзыв родителей с туристического форума: «Волшебное место! Прекрасный душевный персонал! Со входа согревают, предлагают согреть вкусным «юркиным напитком». Были в этом году летом и сегодня осенью. Зависли в Песочнице в рисовании цветным песком, покормили всех животных. Прогулялись со стаканчиком кофе по парку, медитировали у пруда с лебедями. Послушали аудиогид — оказалось познавательно. Даже поиграли в настольный теннис на пирсе бассейна. Бассейны, кстати, до сих пор стоят теплые. Но мы не захватили купальники, исправимся. Всем рекомендую в любую погоду и под любое настроение!»

«Мышкины палаты»

Местоположение: город с необычным названием Мышкин располагается в Ярославской области. Он знаменит множеством музеев и выставок, посвященных мышиной символике. Наиболее интересная достопримечательность в Мышкине для детей — «Мышкины палаты».

Старинный купеческий терем представлен как дворец царской четы мышей. Однако записаться на развлекательную программу с представлением артиста, переодетого в Мышиного Царя, следует заранее. На этом шоу дети смогут побывать на торжественном приеме, где появятся коронованные особы и стражи в виде грызунов.

close 100% Туристско-образовательный комплекс «Мышкины палаты» (Дворец Мыши) в городе Мышкин. РИА Новости

Возможность для будущей профессии: если ребенок мечтает стать ученым или историком, ему точно будет интересно. Здесь можно узнать, почему город носит такое необычное имя, а также о роли грызунов в медицине и науке.

Дети смогут послушать голоса мышей из разных миров, а также посетить специальный небольшой зоопарк. Также с ребятами пообщается мышиная стража, которая позже участвует в представлении с царем и царицей мышей.

Весной и летом можно прогуляться по небольшому городу и познакомиться со множеством достопримечательностей с мышиной тематикой. Детям понравится Музей Мыши, где собраны фигурки и разные предметы быта в стилистике грызунов, многие из которых сделаны своими руками. Здесь есть статуэтки и игрушки из разных стран мира.

Стоимость: Зависит от выбора программы и экскурсии, входной билет для взрослых — от 200 рублей, а для детей — от 150 рублей.

Совет: несмотря на множество кафе и ресторанов в городе, лучше взять еду и напитки с собой. В этом городе очень много миниатюрных музеев, поэтому времени на большой обед не хватает, если семья не планирует оставаться в городе больше суток.

Отзыв родителей с туристического форума: «В этом удивительном месте каждый найдет что-то для себя, причем как дети, на которых, конечно, по большому счету все и рассчитано (особенно представление), так и взрослые. Это целый комплекс, посвященный по сути роли мыши в жизни человека. Здесь есть живые мыши в террариуме, различные экспонаты, начиная от ловушек для мышей и заканчивая репродукциями памятников мышам из разных уголков мира. Конечно, немаловажную роль играют экскурсоводы, которые блестяще справляются со своей работой»

Ферма «Российские альпаки»

Местоположение: ферма находится в деревне Походкино в Дмитровском районе. Cначала детей познакомят с животными, которых можно покормить. Помимо альпака на ферме есть верблюд, кролики, ламы и овцы, шотландские коровы и бык. После знакомства с ними гости фермы смогут увидеть, какие изделия создаются из шерсти альпака и даже устроить пикник.

close 100% Ферма «Российские альпаки» Russian_alpacas/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Возможность для будущей профессии: если ребенок интересуется профессией ветеринара или зоолога, у него будет прекрасная возможность наладить контакт с животными.

С альпака можно познакомится ближе, зайдя в вольер. Еду для кормления животных хозяева или экскурсоводы фермы выдадут перед началом знакомства.

Стоимость: Для детей в возрасте от 4 до 14 лет в будни, выходные и праздники цена не меняется: билет стоит 500 рублей. Взрослым же билет обойдется в 1 500 рублей в выходные, а в будни — 1000 рублей.

Совет: перед тем, как зайти в вольер к альпака, стоит проконсультироваться с экскурсоводом о характере животного и его отношении к детям. Сотрудник подберет наиболее спокойную и дружелюбную альпака для малыша, но попросит родителя сопровождать ребенка. С собой в поездку можно захватить кочан капусты или морковь для того, чтобы покормить обитателей фермы. «Наши дети будут лучше, чем мы»: почему мамы-достигаторы убивают в ребенке личность «Вот я в твоем возрасте…» — типичная фраза амбициозной мамы. А надо вовремя остановиться... 05 апреля 12:53

Отзыв родителей с туристического форума: «Ребенок давно просил посетить альпака ферму. И вот наконец свершилось. Ферма расположена в живописном районе на ухоженной территории. Все загоны с животными очень чистые, животные ухоженные. Видно, что люди заботятся об альпака и ламах».

Адлерский океанариум «Sochi Discovery World Aquarium»

Местоположение: самый крупнейший океанариум на юге России расположен в Адлере в часе езды от центра Сочи.

Возможность для будущей профессии: родители смогут показать детям, мечтающим заниматься ихтиологией или океанологией, мир морских обитателей вживую.

Дети смогут пройтись по тоннелю-аквариуму длиной 44 метра и познакомиться с множеством видов рыб. В океанариуме есть две зоны — пресноводная и морская. В озерах можно увидеть обитателей рек Амазонии, Эквадора и Австралии.

В морской зоне приглушен свет и слышен морской прибой. В аквариумах дети могут посмотреть на черепах, мурен и разных млекопитающих. Также можно посетить шоу, например, кормление акул. Через специальное окно можно будет посмотреть, как профессиональный дайвер приносит им лакомства.

close 100% Georgiy Rozov/Global Look Press

Стоимость: Взрослый билет стоит 950 рублей, а детский – 550 рублей. Малышам до 4-х лет можно посетить океанариум бесплатно.

Cовет: ребенка следует предупредить, что некоторые животные могут оказаться больше или страшнее, чем на картинках, чтобы он был готов к встрече с акулами. Также стоит рассказать, что некоторые рыбы на первый взгляд могут выглядеть безобидно, но при этом быть опасными хищниками, например, как пираньи. Так ребенок будет готов к путешествию в морской мир.

Отзыв родителей с туристического форума: «Очень красиво оформлены помещения океанариума. Здесь есть мостики, аквариумы с останками затонувших кораблей, сундуками, скелетами, все привлекает внимание к жизни подводного царства. Переходы между отдельными помещениями океанариума сообщаются яркими неоновыми коридорами, которые ведут в подводный тоннель. В нем немного теряется ориентация, так как со всех сторон тебя окружает вода, в толще которой плавают морские обитатели».

«Бородинский хутор»

Местоположение: эко-турбаза подойдет для маленьких фанатов животных. Она располагается в деревне Горки недалеко от Можайска. Расположиться на ночлег всей семьей можно в бревенчатых домах. С самого утра гостей ждут прогулки на лошадях, где можно распределиться по уровню подготовленности всадника. Прогулка предлагается в трех видах аллюра: рысь, галоп и обычный шаг.

close 100% Конно-туристическая база «Бородинский хутор» borhorse.ru

Возможность для будущей профессии: здесь будет интересно тем, кто в будущем хочет стать инструктором по верховой езде, научиться навыкам езды на лошади или тренировать животных. Детям можно посетить конюшни, покормить и потрогать каждую лошадь.

Также на базе есть кролики, которые не боятся людей, поэтому у ребят будет возможность пообщаться с ними.

Здесь дети попробуют себя как в профессиональном обучении, так и в обычных прогулках на пони и лошадях.

Им будут помогать педагоги. Для безопасности детям выдадут защитную амуницию, а для обучения будут использовать огороженную территорию. Также на территории есть квадроциклы, которые можно арендовать старшим детям при обязательном сопровождении родителя.

Стоимость: занятие на плацу с тренером длится 1 час и стоит 2 000 рублей, а катание детей по территории рассчитано на полчаса и стоит 1 000 рублей.

Совет: для посещения хутора лучше выбирать сухую погоду, чтобы не кататься в грязи, так как на конных прогулках за территорией базы, в лесу, есть много кочек и оврагов.

Отзыв родителей с туристического форума: «Заранее забронировали индивидуальную поездку верхом с инструктором и получасовую прогулку на пони для ребенка (возраст 4,5 лет). Сразу скажу — остались в полном восторге. По территории бегают кролики, еноты и барашки, ходят петухи и курицы, по всей территории ходит маленькая пони, с которой можно весело провести время, очень понравилась! Ребенок тоже остался доволен прогулкой на пони. Ездили по Бородинскому полю, мимо красивейших памятников, часть маршрута проходила через пролесок, природа нереально красивая кругом».