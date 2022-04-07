«Я все равно бы родила». Как вести полноценную жизнь с генетическим заболеванием

Семья из Коврова (Владимирская область) столкнулась со сложным генетическим заболеванием — болезнью Фабри — сразу в трех поколениях. Светлана Волкова рассказала о том, как трудно было распознать эту болезнь, с какими сложностями столкнулась она и ее близкие, как мотивировать ребенка продолжать бороться и стараться не падать духом при тяжелых заболеваниях.

Врожденный генетический дефект у людей с болезнью Фабри приводит к дефициту или полному отсутствию активности фермента α-галактозидазы А, в результате чего патологический субстрат накапливается в клетках различных органов. У недуга обширный спектр клинических симптомов (нарушения прогрессирующие) — могут поражаться органы зрения, слуха, желудочно-кишечного тракта, периферической нервной системы, тканей сердца, центральной нервной системы. Множество признаков, а также редкая встречаемость заболевания (в среднем у одного на 40 тысяч человек, по данным фармацевтического издания «Медвестник») не позволяют быстро и точно установить диагноз, и, соответственно, начать лечение, цель которого предотвратить дальнейшее развитие болезни, инвалидизацию и преждевременную смерть.

Благодаря проекту «Семейная история: жизнь с болезнью Фабри «Газета.Ru» публикует интервью со Светланой Волковой из Коврова (Владимирская область), в семье которой с этим генетическим заболеванием столкнулись сразу четыре человека — мама Светланы, сама Светлана, ее брат и сын Илья. У всех нарушения проявились в разном возрасте.

— Светлана, когда вы поняли, что вы не совсем здоровы?

— Проявления я заметила еще с раннего детства. Тогда увидела на своей коже красные пятнышки (ангиокератомы). Ни у кого из близких и друзей подобного я не замечала — только у мамы. Меня это насторожило. Я поняла, что, возможно, у меня какая-то сосудистая патология, и стала интересоваться этим вопросом.

— Что говорили врачи?

— Они считали, что это особенность капилляров (слабые стенки сосудов) и предупреждали, что скорее всего, в будущем меня ждет варикоз. Посоветовали пить витамин С. На обследования меня не направляли. Мама тоже не водила меня по врачам. А зачем? Я росла здоровым и активным ребенком, была спортсменкой. Подозрений на заболевание не было.

— При каких обстоятельствах вы узнали о своей болезни?

— Началось все с брата. В детстве я также замечала у него ангиокератомы. Но проблемы начались позже. Его взяли в армию, а через полгода комиссовали из-за очень высокого давления. В то время я уже отучилась в медучилище и посоветовала ему сдать анализ на креатинин и мочевину, чтобы понять, как работают его почки. Результаты анализов показали отклонения от нормы. Его положили на обследование, поставили неверный диагноз «геморрагический васкулит» и назначили гормональное лечение.

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По стечению обстоятельств, когда он лежал на гемодиализе (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности — «Газета.Ru»), новый врач сделал диагностический тест на генетические болезни. У него выявили заболевание Фабри. Поскольку это заболевание наследственное, нам рекомендовали обследоваться всей семьей. Выяснилось, что я, мой брат, мама и сын больны этим редким заболеванием.

— Что вы почувствовали в тот момент?

— Сначала я была в растерянности, потому что даже не знала о подобном заболевании. Потом, когда изучила достаточно информации, поняла, что все это не так просто…

Я подумала, что если не настроюсь на лучшее, сложу руки и ничего не стану предпринимать, то меня не станет.

— Как ваш муж воспринял новость о болезни? Часто бывает, что после подобного семьи распадаются.

— У нас с мужем нет секретов и недосказанности. Когда я узнала о заболевании, сразу сообщила ему. У него тоже есть редкое заболевание крови. Поэтому он все это воспринял с пониманием. Конечно, сначала растерялся, потому что ничего не знал о болезни Фабри. Но не было такого, чтобы он сказал: «Твоя болезнь меня не устраивает, я не хочу больше жить вместе». Даже намека на подобное не возникло. «В погоне за карьерой можно не заметить сбой работы яичников» Во всем мире женщины стали чаще рожать первенцев после 30 лет: многим позднее появление детей помогает... 29 ноября 11:46

— Светлана, а если бы вы узнали о своей болезни еще до рождения сына, изменился бы ваш подход к планированию семьи?

— Честно говоря, я бы прошла все скрининги при беременности, которые выявляют различные патологии плода. Разумеется, мне как каждой матери, хочется родить здорового ребенка. Но в то время о существовании подобных обследований мало кто знал. Думаю, если бы у нас сейчас не выявили заболевание, то мы бы даже и не догадывались о нем.

В любом случае, я бы все равно родила. Потому что, на мой взгляд, самое главное в жизни каждой женщины — родить ребенка, каким бы он ни был. Я ни о чем не жалею.

— Расскажите, как проходила ваша беременность?

— Беременность я перенесла очень легко, никаких вопросов и подозрений у меня не было. Ни токсикоза, ни давления. Я жила абсолютно полноценной жизнью.

— Когда проблемы стали проявляться у Ильи?

— До 6 лет Илья рос обычным, веселым ребенком — пел песни, энергично бегал, общался со всеми, когда мы выходили гулять. Но потом сын стал замкнутым: начал ходить в капюшоне, перестал улыбаться, сузил круг общения (только мы и ближайшие родственники), во время прогулки ни на шаг от меня не отходил, жаловался на усталость, жжение в ногах, температуру, озноб. Он все время повторял, что хочет домой.

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Как у меня и моей мамы, на пальцах Ильи, ладошках и ногах, появились ангиокератомы, которые начали приобретать бордовый цвет. Он с детства аллергик, но это было совсем непохоже на аллергию. Я очень насторожилась.

— Как вы объяснили сыну, что он болен?

— Тогда Илье было 10 лет. Я ему рассказала, что при болезни Фабри поражаются главные органы — почки, мозг, сердце. Уточнила, что есть лечение, которое задерживает развитие этого заболевания, поэтому нам очень важно следить за своим здоровьем. Не уверена, что при нашем первом разговоре он сообразил, что к чему.

Но, так как мы каждый год попадали в больницы с разными проблемами, он уже понимал, что с ним что-то не так.

Позже, конечно, он все понял.

— Какие обследования и как часто Илья должен проходить?

— Каждые две недели мы ложимся в областную больницу на основные инфузии (бывают периоды, когда на терапию уходит по шесть дней). В Коврове есть детский стационар, где нам было удобно лечиться, но так как финансирование перевели в областную больницу, возникли большие сложности с получением терапии по месту жительства. Поэтому приходится ездить во Владимир. Конечно, это очень неудобно — дополнительные траты, потеря времени, отлучки с работы. Мне пришлось оформить на сына инвалидность, чтобы брать дни по уходу за ним.

Обследуют нас прямо в отделении. Илье делают УЗИ брюшной полости, мягких тканей (из-за больших отеков ног), он сдает клинический анализ крови, биохимию, анализ мочи и кала. Раз в год нам желательно полностью обследоваться в учреждении Москвы или Санкт-Петербурга, где проверяют на полинейропатию (множественное поражение периферических нервов — «Газета.Ru»), делают энцефалографию и другие процедуры. Также нам советуют наблюдаться у невролога, генетика, психиатра, так как сын замкнут и мало разговаривает. В общем, у нас обширная программа.

— Илья стойко это переносит или у него бывали периоды отрицания — не буду лечиться и точка?

— Такое было буквально две недели назад. Ему все надоело: поездки туда-сюда, лежание по пять часов на инфузиях и в целом весь этот больничный режим.

Сын сказал, что больше в больницу не поедет, и пусть будет, что будет.

Естественно, кричать в таких случаях нельзя. Мы с мужем вечером за чаем спокойно рассказали Илье, чем для него может обернуться отказ от лечения. Я привела в пример историю своего брата, у которого в 20 лет отказали почки, из-за чего он практически постоянно находится в больнице. «Хочешь ли ты такой же жизни?» — спросила я сына.

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Он посидел, подумал, и сказал, что все понял. Я еще раз объяснила ему, что с болезнью и вот таким медицинским «графиком» надо свыкнуться. «Главное, чтобы было лечение, а остальное мы все переживем и всегда тебе поможем», — заверила я Илью.

— Одноклассники как-то поддерживают Илью?

— Сын находится на индивидуальном обучении, а поэтому редко видится с одноклассниками. Но если Илья с ними сталкивается, то они обнимают и жалеют его. Илья всех знает по именам и всегда поздравляет с праздниками. Такое случается редко, но некоторые старшеклассники обзывают его. Я призываю сына не обращать на это внимания. В целом, дети к нему тянутся. Илья вроде хочет иметь друзей, но что-то его останавливает изнутри. Я водила его к психологам, психиатрам, чтобы попробовать вывести из этого состояния, но пока проблему мы не решили.

— Кем видит себя Илья в будущем?

— Сначала сын хотел быть ветеринаром (он очень любит животных), потом у него появилась мечта стать мультипликатором — он даже начал делать мультики из пластилина. Сейчас он хочет иметь какую-то творческую профессию. Конкретно пока не определился.

— Светлана, а у вас какие увлечения?

— Мои увлечения связаны с сыном. Если он что-то делает, я ему помогаю в этом. Помимо этого, летом мы уезжаем на дачу, вместе сажаем цветы, овощи, фрукты, потом что-то из этого готовим. Наверное, это и есть мое хобби. «С онкодиагнозом столкнется каждый третий россиянин» Каждый третий столкнется с онкологическим диагнозом в течение жизни, однако в некоторых случаях... 15 декабря 11:34

— Как считаете, болезнь сплотила вашу семью?

— Я считаю, что да. Мы стали более чуткими и внимательными по отношению друг к другу. Раньше я могла проводить больше времени с подругами. Сейчас, конечно, практически все время я провожу с близкими.

— А бывают ли у вас моменты отчаяния из серии — за что мне все это, почему я?

— Наверное, это было поначалу. Тогда я часто задавала себе вопрос, почему это затронуло именно меня и мою семью. Я об этом никому не говорила, переживала внутри себя. А потом подумала, что есть на свете люди, которые страдают заболеваниями намного страшнее — например, онкологией, когда пациенты зависимы от химиотерапии и не знают, выживут или нет.

Поэтому сейчас я не отчаиваюсь, а живу полноценной жизнью, насколько это возможно.

Я стараюсь не думать о плохом. Всегда настраиваю своего ребенка и брата на позитив. Мы действительно поддерживаем друг друга.

— Многие говорят, что ничего бы не стали менять в своей жизни, даже если бы у них появилась такая возможность. А вы?

— Возможно, если бы я знала, что у меня такое заболевание, то уехала бы в другой город, где более доступная медицина. К тому же, в крупных городах больше людей с диагнозом «болезнь Фабри». Как говорится, подобные к подобным тянутся. Мы способны помочь друг другу.

— Что вы можете пожелать семьям, которые тоже столкнулись с серьезными заболеваниями?

— Я желаю жить максимально полноценной жизнью, не зацикливаясь на заболевании. Создавайте себе хорошее настроение, найдите какое-то хобби, которое отвлечет вас от грустных мыслей. Но главное — если чувствуются какие-то тревожные звоночки о наличии патологии, не сидите на месте, сразу обращайтесь за помощью к специалистам.