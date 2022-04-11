«Школьные повара круче мишленовских». Нужен ли ребенку «обед из рюкзака»

В России дорожают продукты, из которых готовят еду для учеников. По информации Отраслевого союза развития социального питания, цена на какао за два месяца поднялась на 52%, сахара — на 49%, овощей — на 47%. В связи с ростом тарифов на питание часть родителей стали задумываться, чтобы давать детям еду из дома. «Газета.Ru» выяснила у экспертов, можно ли действительно сэкономить, отказавшись от школьного питания в пользу «еды из рюкзака» и как собрать безопасный перекус с собой.

Смешная цена за порцию

Себестоимость порции еды в школьной столовой выросла в среднем на 18% с 1 февраля, сообщили «Известиям» в Отраслевом союзе развития социального питания по итогам тематического мониторинга.

Президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов сообщил «Газете.Ru», что несмотря на текущую экономическую ситуацию в федеральном бюджете есть резервы, чтобы обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальной школы, которое положено им по закону.

По его словам, изменения коснутся родителей детей средней и старшей школы, которые преимущественно платят за питание в школе из своего кармана. С учетом новых цен стоимость школьного завтрака в среднем по России составит чуть больше 80 рублей, обеда — от 90 до 100 рублей.

Владимир Чернигов напомнил, что рационы для учеников составлены так, чтобы дети питались полноценно, с поправкой на то, что ребенок в силу каких-то обстоятельств не может получить дома. По СанПиНу завтрак ребенка содержит 20-25% необходимых веществ от суточной нормы необходимых веществ, а обед — 30-35%.

«Где вы видели обед за 90 рублей, в котором будет первое, второе, салат и напиток? Родители, занимаясь приготовлением дома, как минимум, будут покупать продукты по розничной цене, тратить электроэнергию. И вряд ли станут закладывать в обед стоимость помытой тарелки»,

— отметил Владимир Чернигов. Представитель общественной организации уверен, что родители не смогут «конкурировать» в этом вопросе со школой в рамках такого бюджета за порцию.

Почему дети не едят в школе

Одна из причин, по которой дети отказываются есть в столовых, по мнению, Чернигова — это дурной имидж питания в школе: якобы там готовят плохо, да еще и невкусно.

«Зачастую этот вывод родители делают, основываясь на рассказах детей, знакомых. Хочется спросить: «А вы сами приходили в школу? Пробовали? Какие у вас претензии к школе, где питается ваш ребенок?» Родители могут прийти в школу и поинтересоваться, чем кормят детей, им с радостью дадут попробовать», — подчеркнул президент «Института отраслевого питания».

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Вторая причина связана с тем, что родителей действительно что-то не устраивает в работе столовой или в качестве питания. Эта проблема также решаема, так как сейчас есть оперативная возможность обратной связи через «Госуслуги», Министерство просвещения, Роспотребнадзор. «Школа готова к диалогу, организаторы питания оперативно реагируют на жалобы», — сообщил Чернигов.

Он считает, что «классные школьные повара круче мишленовских»: «Мишлен — это атмосфера, впечатления, артистизм. А пусть попробуют приготовить, соблюдая все требования и бюджет, и еще так, чтобы дети остались довольными...»

Третья причина, по которой дети могут отказываться от столовской еды, — испорченное пищевое поведение. Культура питания идет из дома.

«Если ребенок привык к еде с большим количеством соли, с добавками вроде майонеза и кетчупа, а также фастфуду, то школьная еда ему покажется невкусной. Но проблема не в ней, а в пищевых пристрастиях ребенка», — пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» председатель правления НКО «Ассоциация предприятий отрасли социального питания» Андрей Плышевский.

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Это мнение подтверждают и родители, с которыми связалась «Газета.Ru». Так, Александр Людвиг, чья дочка учится в четвертом классе в одной из школ Иркутска, рассказал, что «избаловал» дочку разными завтраками, поэтому, вероятно, она отказывается есть в столовой. При этом он отметил, что остальные дети едят в школе хорошо.

Надежда Кельс из Кемерова поделилась, что ее третьеклассник любит «похлебать в столовой супы и борщи», к остальной еде относится более прохладно. Причиной тому Надежда назвала избирательность сына в еде. При этом женщина отметила, что еда в школе абсолютно съедобная.

«Представители родительского комитета каждый год посещают столовую и пробуют то, что едят дети. Есть те дети, которые едят в школе с удовольствием и даже просят добавки у таких, как мой сын, если он что-то не съел», — поделилась кемеровчанка.

Острый вопрос с хранением

Главный санитарный врач Федерального отраслевого союза развития социального питания «Союзсоцпит» Константин Кривошонок в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что главный стоп-фактор, чтобы давать ребенку еду из дома, — отсутствие в школе подходящих условий для хранения этой еды.

«Если в части организации питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, такой процесс (хранения и выдачи специальной еды. — «Газета.Ru») подробно описан в санитарных правилах, то в отношении еды в рюкзаке — нет. Значит нужно включить смекалку и создать что-то похожее на вендинг, но в форме «холодильников доверия», — предложил Кривошонок.

«Для хранения еды из дома нужно оборудовать специальный буфет с многосекционным холодильником (с температурой +4±2С) с индивидуальными магнитными браслетами. Но даже в таком случае школа не сможет ручаться за отсутствие в еде микроба с домашней кухни», — отметил врач.

Что положить школьнику в ланчбокс

Роспортебнадзор не запрещает родителям давать детям перекус в школу. Так что если родители все же хотят заменить завтрак и обед из столовой едой из дома, то придется как следует продумать меню.

«За два приема пищи в школе ребенок съедает не менее 1 кг еды: 500-550 г на завтрак 700-800 г на обед. Эти суммарные объемы блюд формируются санитарными правилами», — рассказал Константин Кривошонок.

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По мнению санитарного врача, детский перекус должен содержать в себе четыре компонента: продукты, богатые витаминами и клетчаткой, белковый продукт для сытости, продукт для наполнения рациона энергией, чистая питьевая вода.

«Первое правило полезного перекуса — положить в контейнер то, что точно не испортится: это могут быть мытые нерезаные фрукты, орешки, сухофрукты, цукаты, а также мини-овощи, сыр, крекер, кусочек хлеба» — подчеркнул Кривошонок.

Еще одно важное правило касается питьевой воды. У школьника обязательно должен быть к ней доступ на протяжении всего дня.

«Если вы, как и я, не доверяете школьным кулерам, — дайте ребенку чистую питьевую воду с собой из расчета 30-35 мл на 1 кг веса в день», — порекомендовал санитарный врач.

Что касается паровой котлеты и пюре в качестве перекуса — это не самый удачный вариант. Несмотря на то, что это вкусно и полезно, такой ланч, по мнению врача, не выдержит режим хранения в рюкзаке, а значит, появится риск пищевого отравления.

«Детям имеет смысл давать еду с собой, если у них есть пищевые особенности, например, непереносимость глютена. Безглютеновую еду сделать при массовом питании достаточно сложно», — рассказал Андрей Плышевский. Он так же, как и другие эксперты, уверен, что родителям вряд ли удастся обойти школу в качестве питания и при этом уложиться в столь скромный бюджет.

Обед из рюкзака как повод для травли

Ребенок с домашним обедом может стать в коллективе белой вороной. Детям в классе важно чувствовать свою общность. И если у них не находится конструктивной идеи для сплочения, то они объединяются вокруг травли одного или нескольких членов группы.

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«Поводом для травли может стать любое отличие от других: рост, одежда, успехи в обучении, особенности речи и т.д. Еда в контейнере и материальная обеспеченность семьи — лишь один из возможных поводов для травли», — рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, эксперт программы «Травли Net» АНО БО «Журавлик» Мария Афонина.

Чтобы свести риск травли к минимуму, психолог посоветовала сформулировать правило о недопустимости буллинга ни при каких обстоятельствах и придерживаться его на протяжении всего периода обучения. Можно провести «Урок дружбы»: «на нем стоит обсудить, что мы все в чем-то похожи, в чем-то различаемся, кто-то нам нравится, кто-то не нравится; мы не обязаны дружить со всеми, но должны относиться уважительно к любым отличиям».

«Если травля уже началась, важно не тратить время на споры о том, кто виноват и кто первый начал, а как можно раньше обозначить травлю как проблему всего коллектива, с которой предстоит бороться сообща, — отметила Афонина. — Можно поиграть в игру: предложить каждому оценить свой вклад в болезнь под названием «травля»: 1 — я никогда в этом не участвую, 2 — иногда это делаю, но потом сожалею, 3 — травил и буду продолжать (редко кто из детей ставит себе 3 балла). После этой игры сформулируйте новые правила жизни в классе и постоянно поддерживайте позитивные изменения».