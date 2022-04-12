Если дети дерутся. 7 советов, как подружить братьев и сестер

Есть семьи, в которых дети находятся в состоянии постоянной вражды, а родители устают быть рефери, которые должны рассудить противоборствующие стороны. Корреспондентка «Газета.Ru» прочитала книгу «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно» от всемирно известных экспертов в области общения с детьми Адель Фабер и Элейн Мазлиш и выбрала несколько советов, как поддерживать мир между братьями и сестрами.

Выделите время для общения тет-а-тет с каждым ребенком

Адель Фабер и Элейн Мазлиш Фабер и Мазлиш – детские психолог и педагог из США, которые более 40 лет вели консультации по взаимоотношениям в семье. В соавторстве написали более десяти книг об общении взрослых и детей, ставших бестселлерами во многих странах мира.

Адель Фабер и Элейн Мазлиш посвятили десятки лет консультированию семей с детьми по самым разным вопросам межличностного общения и взаимоотношений между родителями и детьми. Руководствуясь этим опытом, они советуют родителям несколько раз в неделю проводить время с каждым ребенком по отдельности.

Возможность насладиться безраздельным вниманием со стороны мамы или папы позволит детям ощутить себя значимыми. Даже 15-20 минут «качественного» общения несколько раз в неделю — без отвлечения на другие дела и гаджеты — это шанс для каждого ребенка поделиться своими тревогами и желаниями.

Во время такого общения говорите только о проблемах того ребенка, который рядом с вами

Старайтесь не упоминать других детей, чтобы тот ребенок, который в этот момент рядом с вами, не думал, что его братья и сестры воруют внимание даже тогда, когда их нет рядом.

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Не лишайте внимания и заботы «любимчика»

Если вас гложет вина, что вы любите одного ребенка больше, чем другого, не надо преувеличенно обращать внимание на того, кому раньше его не доставалось. Внезапные перемены смутят и расстроят всех детей.

Постарайтесь заботиться о каждом ребенке в равной степени.

Не навешивайте ярлыков «младший», «старший», «средний»

Дети устают от того, что за ними всегда закреплен определенный статус.

Чтобы дети не застревали в нем, Фабер и Мазлиш предлагают по возможности создавать для них новые семейные ситуации. Например, договориться с родственниками, у которых тоже есть дети, обмениваться детьми в таких комбинациях, чтобы у тех была возможность примерить на себя новую роль. Например, если вы растите детей 9 и 11 лет, а ваши сестра/брат 6 и 13 лет, то здесь возможен обмен ролями «старший»-«младший».

Не настаивайте, чтобы дети непременно дружили и проводили много времени вместе

У каждого в семье должно быть достаточно пространства. Если детям сложно найти общие занятия, не надо настаивать, чтобы они все равно проводили время вместе. Это еще больше отдалит их друг от друга.

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Выясните, что детей восхищает друг в друге

Важен акцент на позитивных эмоциях. Задайте детям вопрос, какие качества брата или сестры им нравятся. Фабер и Мазлиш пишут, что понимание, что твой брат или сестра восхищаются тобой, могут кардинально изменить отношения в семье. В лучшую сторону.

Хотя бы раз в неделю устраивайте семейные встречи

На них можно разговаривать обо всем на свете, обсуждать спорные вопросы, вносить предложения, как можно улучшить жизнь семьи. Травите шутки, смотрите вместе фильмы, пойте песни, читайте книги, готовьте — такие встречи сплачивают и помогают сбросить напряжение.