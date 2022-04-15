«Если вы застали ребенка за мастурбацией, извинитесь и закройте дверь»

Со времен СССР, где «секса не было», выросло целое поколение прогрессивных родителей, которые уже должны понимать ценность секспросвета среди детей. Тем не менее обсуждение физиологии и интимных отношений в некоторых семьях до сих пор под запретом. «Газета.Ru» поговорила с авторами книги «Осторожно, пубертат» психологом Натальей Керре и блогером Иваном Кудряшовым о том, как грамотно начать разговор про «это», чтобы удовлетворить любопытство ребенка, но не подтолкнуть к экспериментам.

- Почему говорить о физиологии и сексе с детьми и подростками важно?

Наталья: Информация, которую ребенок узнает от вас, как минимум, поможет уберечь его от ранней подростковой беременности - того, что часто становится трагедией и для девочек, и для мальчиков. Вопрос в том, в каком возрасте этот разговор начинать и как соблюсти тонкую грань: с одной стороны не вызвать лишнего интереса и не подтолкнуть к экспериментам, с другой — сообщить по теме все, что касается безопасности ребенка.

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Наталья: Начинайте, как только у ребенка появляется интерес к своему телу. Когда он задает вопросы про то, как устроен человек, откуда берутся дети. Учите называть половые органы своими именами. Не «пися», «розочка» и «стручок», «пистолетик», а вульва и пенис. Рассказывайте, что трогать их могут только мама, папа и врач с разрешения ребенка и родителей. Что касается вопросов отношений между полами — обычно они появляются, когда детям исполняется 6-8 лет. С большой вероятностью ребенок, услышав что-то о сексе, придет за информацией к родителям. И здесь самое важное — не отталкивать и не ставить запретов на подобные обсуждения. Не говорить «это гадость и мерзость, мы такое не обсуждаем». Потому что через несколько лет, когда с телом ребенка начнут происходить изменения, он будет относиться к этому процессу с той позиции, которую ранее транслировали родители. И к чему это приведет, неизвестно.

- Нужно ли родителям сопровождать подростка при первом визите к гинекологу и урологу?

Наталья: Не первое поколение женщин и мужчин боятся этих врачей. И в наших силах сформировать к ним нормальное отношение, такое же, как к лорам и терапевтам. Помогите выбрать врача, объясните, что будет на осмотре. Это тот самый случай, когда родитель первый раз должен сходить в поликлинику со взрослым ребенком — не заходить в кабинет, но проводить до двери, подержать за руку.

- В некоторых странах, когда дети входят в возраст полового созревания — у девочек начинаются месячные, а у мальчиков происходит поллюция — принято проводить обряд инициации. Как вы к такому относитесь?

Иван: Пожалуй, не очень. Я против того, чтобы как-то специально выделять факт начала менструации или поллюцию. Это нормальные процессы, в них нет ничего стыдного. Но особой доблести тоже нет. Надо обсудить правила использования средств гигиены. Будет хорошо, если родители расскажут, что у них происходит то же самое.

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- Если мама и папа «прошляпили» момент с секспросветом, когда ребенок был маленьким, а с подростком говорить стесняются, как быть в этой ситуации?

Наталья: Думаю, что лучший вариант — подобрать несколько книг по теме. Это должны быть издания не только по анатомии и физиологии, но и с акцентом на чувства, любовь. Чтобы секс не выглядел в глазах ребенка механическим актом, но был проявлением эмоций.

Если есть вариант, дать книгу или показать какие-то фильмы или видеоролики, то я бы выбрала книги! В них информация будет более объективная и сухая. Мне кажется, что это удачный вариант для нашей социальной среды, где секспросвет до сих пор воспринимается как экзотика. У нас даже молодые родители, которым сейчас 30-35 лет, часто не умеют называть половые органы своими именами, что говорить о разговоре про секс.

- Насколько удачная идея, когда родитель хочет рассказать подростку о сексе, поделившись личным опытом?

Наталья: Так делать не стоит. Родитель в здоровой семье должен оставаться отвлеченным образом, не быть сексуальной фигурой.

Иван: Рассказывать пусть и уже взрослому сыну или дочери о своем сексуальном опыте — это то самое «лишнее», от чего ребенка надо уберечь. Хотели бы вы обсуждать подробности интимной жизни ваших родителей? Вряд ли. Чувствительного ребенка такие разговоры могут оттолкнуть, травмировать и вызвать у него проблемы в будущей интимной жизни.

- С чем это связано?

Наталья: Когда мама или папа начинают рассказывать о своей постельной жизни, в голове ребенка происходит путаница. Он недоумевает: кто, собственно, этот человек, раз он делится со мной подробностями, как с подружкой? Мы не сторонники того, чтобы ребенок и родители становились друзьями. В семье должна быть субординация и границы.

- Что делать, если родители застали ребенка за просмотром порнографии?

Наталья: Я сейчас выскажу крамольную мысль: это не самое ужасное, что может произойти. Особенно, когда подросток использует ролики, чтобы снять напряжение. Если выбирать между ранними незащищенными связями и порнографией, то, наверное, второе — наименьшее из зол. Ранняя беременность, венерические заболевания через экран не передаются.

Иван: Тут важно обсудить, что то, что в этих фильмах показывают, имеет мало общего с реальностью. Это некая сказка для взрослых.

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- Как говорить и нужно ли говорить с детьми о мастурбации?

Наталья: Почему нет? К сожалению, принятие факта, что дети изучают свое тело, вызывает жуткие проблемы даже у молодых родителей. К нам постоянно приходят на консультации и с ужасом говорят: «Я застала ребенка в ванной или в своей комнате. Он делал «это». Наверное, он вырастет маньяком». Но то, что подросток знакомится с собой — нормально.

Иван: Единственное, что должен сделать родитель, если он застал ребенка за онанированием, извиниться и закрыть дверь. И уж точно не стоит говорить, что «теперь у тебя на ладошках волосы вырастут», «пенис станет таким большим, что придется возить на тележке», «теперь ослепнешь» и т.д.

- Как вообще правильно решить вопрос с мастурбацией?

Иван: Если у ребенка есть своя комната, вы не должны врываться в нее без стука. Следует объяснить, что это делается за закрытыми дверями, с соблюдением правил гигиены: моем руки до, моем руки после.

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Иван: В этом нет ничего страшного, но соглашаясь на такую переписку со сверстником, подросток должен понимать, что, отправляя интимные сообщения кому-либо, он не застрахован от их передачи третьим лицам. Бывают случаи, когда обиженные «бывшие» распространяют такие сообщения внутри класса или школы. Для подростка все это обернется большим стрессом, и, вполне вероятно, исключением из школы. Цепочка «действие-следствие» здесь очевидна, тем не менее не будет лишним еще раз напомнить ребенку о безопасности интимной переписки.

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- Что еще важно рассказать подросткам о сексе?

Иван: Однозначно методы контрацепции, как эффективные, так и неэффективные. Потому что люди до сих пор верят, что календарный метод работает, что после первого секса не беременеют, что для защиты от зачатия надо положить во влагалище лимонную дольку. Подросток должен усвоить, что незащищенный секс — это риск. Не только забеременеть, но и подхватить заболевание, передающееся половым путем.

Наталья: Лучше не просто поговорить о контрацепции, но дойти с подростком до аптеки и купить презервативы. С девочкой сходить к гинекологу и обсудить варианты гормональной защиты.

Еще я бы предложила внести в список тем для обсуждения первый опыт. Причем разговор будет полезен и до, и после него, так как подростки часто остаются без поддержки в этой ситуации. Многим надо будет объяснить, что первый опыт — не показатель того, как сложится вся интимная жизнь. Что он может быть неудачным, болезненным. Необходимо проговорить, что «это не страшно, не стыдно», «ты не фригидная», «ты не импотент», «не порочный»... Пора перестать воспринимать секс до брака как трагедию и передавать из поколения в поколения отношение к половому акту как к чему-то грязному.

Иван: Важно проговорить, что никакого секса с пьяным партнером быть не может. Что «нет» — всегда «нет». Даже если человек говорит это только с целью пококетничать, надо реагировать на то, что вы слышите. Любой секс хорош, когда он защищенный и происходит по обоюдному согласию.