Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Загадочная спираль в небе над Гавайями оказалась ракетой... 12:33
В ЛДПР хотят ввести смертную казнь за преступления... 12:29
Губин рассказал о планах уехать в Египет 12:29
Юлианна Караулова рассказала, сколько длилась ее послеродовая... 12:26
Число атак на криптобиржи в 2021 году выросло почти... 12:24
Экс-игрок «Спартака» Баженов: мы резали барана прямо... 12:24
Ведущий «Умников и умниц» назвал «замечательной» идею изучать историю... 12:24
Жительница Аргентины упала под движущийся поезд и чудом выжила 12:23
Лавров заявил об отсутствии планов у Москвы по смене режима... 12:23
В Петербург из Бельгии попытались ввезти более 40 кг... 12:22
Семья и Дети

Как оплачивается больничный по уходу за ребенком

HR-эксперт разъяснила все нюансы оплаты больничного по уходу за детьми разного возраста

Слушать
Остановить
close
100%
Pexels
При выплате пособия по временной нетрудоспособности ФСС (Фонд социального страхования) в 2022 году учитывает множество нюансов: количество дней, потраченных на уход за больным ребенком, возраст ребенка и то, где он находился во время болезни, дома или в стационаре. Обо всех нюансах «Газете.Ru» рассказала HR-эксперт Инесса Унишевская.

Как ФСС оплачивает больничный по уходу за ребенком

Для расчета пособия по уходу за больным ребенком берутся два календарных года, предшествующие открытию листа нетрудоспособности. Если в течение 2021 и 2020 женщина находилась в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком (последнее актуально также для отцов), эти периоды можно заменить по письменному заявлению для расчета среднего заработка предшествующими календарными годами.

Конечно, лишь при условии, что это приведет к увеличению выплаты. Пособие выплачивается вместо денег, вычтенных из зарплаты за пропущенные рабочие дни.

Процент среднего заработка зависит от стажа родителя:

• стаж 8 лет и более — 100% среднего заработка, такая же сумма выплачивается родителям, чьим детям 8 лет или меньше, независимо от стажа

• стаж от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка

• стаж меньше 5 лет — 60% среднего заработка

Работник имеет право передать номер электронного больничного листа по уходу за больным ребенком своему работодателю любым удобным для него способом: лично, в электронном письме, в мессенджере и т.д. Обязательно удостоверьтесь, что документ дошел до адресата.

Работодатель обязан передать сведения в ФСС в течение трех рабочих дней. Фонд, в свою очередь, переводит пособие в течение десяти рабочих дней.

Отследить статус документа можно через личный кабинет на сайте Портала государственных услуг РФ.

Максимальный размер пособия – 2 572,60 руб. в день, минимальный – 477,68 руб. в день. Если вы живете в регионе, где есть районный повышающий коэффициент, то, конечно, пособие исчисляется с его учетом, но при этом сумма не может превышать максимальный размер пособия.

Сколько дней оплачивает ФСС по больничному по уходу за ребенком

Количество оплаченных по временной нетрудоспособности дней зависит от возраста ребенка и страхового стажа родителей:

Если возраст ребенка от 7 до 15 лет, то оплачивается до 15 календарных дней лечения ребенка за одну его болезнь в амбулаторных или стационарных условиях, но не более 45 дней в год.

Если ребенок старше 15 лет, оплачивается не более 7 календарных дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год.

Как оплачивается больничный по уходу за ребенком более 10 дней

Для расчета важно учесть все нюансы.

Возраст ребенка: от 7 до 15 лет

Лечение дома: с 11-го дня оплачивается 50% от суммы.
Стационарное лечение: оплачиваются все дни в соответствии со страховым стажем.

Возраст ребенка: старше 15 лет

Оплачивается не более 7 календарных дней, после не оплачивается.

Ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет

Лечение дома: с 11-го дня – 50% от общей суммы.
Стационарное лечение: все дни в соответствии со страховым стажем родителя.

Ребенок до 7 лет

Оплачивается полностью в 100% размере, независимо от того, лечили ли ребенка в стационаре или дома. Подробнее об этом – ниже.

Как рассчитать больничный по уходу за ребенком до 7 лет

Чем ребенок младше, тем чаще он болеет, поэтому количество оплачиваемых дней для детей до 7 лет самое большое. А именно, до 60 календарных дней листа временной нетрудоспособности в год.

При тяжелых заболеваниях срок увеличивается до 90 календарных дней. Если этот лимит превышен, оплата производиться не будет.

Не забывайте, что право ухаживать за ребенком есть у обоих родителей, поэтому если у матери «закончились» дни, оплачиваемый больничный может взять отец.

Если вы уже не являетесь трудоустроенным, оформлено и подписано официальное увольнение, то, к сожалению, больничный лист по уходу за ребенком оплачиваться не будет.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+