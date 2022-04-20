Заговоренный мед и паломничество к Матронушке: почему люди верят в волшебство при бесплодии

По статистике Минздрава России, частота бесплодных браков в различных регионах составляет от 17,2% до 24%. Для решения проблемы пациенты обращаются не только к репродуктологам или гинекологам, но и к магам, старцам и травницам. Иногда беременность наступает именно после обращения к альтернативным методам. «Газета.Ru» попросила специалистов прокомментировать подобные истории.

Просто отдохнуть и расслабиться

Марина, 30 лет:«Я пыталась забеременеть несколько лет, и все безуспешно. Врачи говорили, что и у меня, и у мужа все в порядке, никаких серьезных нарушений, нужно только подождать. Мы пили витамины, строго высчитывали благоприятные дни – и ничего. Сестра сказала, что лучший способ – забыть про попытки зачатия, поехать в отпуск, отдохнуть и оторваться по полной. Когда мы летели обратно, я поняла, что меня тошнит от запахов в салоне. И от всех остальных тоже. Удивительно, но этот способ сработал!»

Врачи знают случаи, когда при бесплодии обследование не выявляет каких-то явных нарушений у женщины или лечение не дает нужного результата. После удаления полипы и миомы вырастают снова, развиваются гормональные нарушения, а безуспешные попытки ЭКО следуют одна за другой.

Дело в том, что репродуктивное здоровье – это не только физическая способность к зачатию, но еще и психологическая готовность к беременности. Она может не наступить по самым разным причинам. Например, когда у женщины есть страхи, связанные с беременностью и родами, опасения стать плохой матерью.

Важно понимать, что работа репродуктивной системы управляется подкорковыми структурами головного мозга. Как говорят в народе, «все идет от головы».

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При этом в мозгу есть две взаимоисключающие так называемые доминанты (определенным образом организованные группы нервных клеток головного мозга). Доминанта репродукции управляет процессом размножения, а доминанта тревоги отвечает за самосохранение. Обе одновременно они не работают.

«Это биологический механизм, который предотвращает размножение в неблагоприятных условиях. Если вокруг бродят саблезубые тигры — размножаться нельзя. Надо сначала позаботиться о безопасности», – объясняет репродуктивный психолог, руководитель центра поддержки материнства «Лелея» Мария Царева.

Любые серьезные переживания изменяют работу головного мозга, увеличивают концентрацию «стрессорных» веществ и нарушают работу репродуктивной доминанты. Это может проявляться, например, как отсутствие овуляции или прерывание беременности на очень маленьком сроке.

«Если женщина хорошенько отдохнула, мозг расслабляется и допускает наступление беременности. Это происходит из-за кратковременного снижения уровня тревоги и снятия блокировки с нормальной работы репродуктивной доминанты», – говорит Мария Царева.

К сожалению, это возможно, только если причины тревоги лежат на поверхности. Например, стресс на работе отлично снимается отдыхом на море.

Волшебный амулет и магический мед

Ольга, 27 лет: «За первые годы брака я обошла всех врачей в нашем городе, но беременность не наступала. Начала сидеть на форумах, посвященных бесплодию. Некоторые девочки рассказывали, как им помог поход к бабушке-знахарке, живущей в нашей области. Терять мне было особо нечего. Подумала, что травы пить не буду – мало ли, опасно, а что-то безвредное попробую. Старушка, похожая на ведущую «В гостях у сказки» долго разговаривала со мной, потом повесила на шею амулетик и дала заговоренный мед – есть по утрам по ложке, как мед кончится – беременность наступит. Не могу это никак объяснить, но когда меда оставалось на донышке, я забеременела».

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«Собственно, здесь работает та же схема, что и с отдыхом – снятие тревоги. Женщина словно заручилась поддержкой высших сил или обрела уверенность, которую дает «волшебный» амулет, сняла блокировку с доминанты репродукции, и зачатие произошло», – объясняет Мария Царева.

Но при этом неправильно думать, что все психологические препятствия можно снять неделей на курорте или бытовой магией. Многие сложности лежат глубоко внутри и обусловлены ранним детским опытом, взаимоотношениями с родителями, особенностями личности и другими причинами. Поэтому для пациентов с бесплодием куда эффективнее будет консультация репродуктивного психолога в паре с врачом-репродуктологом, а не завязывание «волшебных» ниточек на запястье.

Вера в чудо и потерянное время

Наталья, 38 лет: «Я всегда знала, что хочу нескольких детей, думала, что рожу погодок, двух, а то и трех. Мы с мужем молодые, здоровые, без вредных привычек – проблем не возникнет. Но оказалось, что это не так. Когда прошел положенный год, а беременность не наступила, я очень расстроилась. Гинеколог пожала плечами: нужно пройти обследование.

А мама предложила съездить к Матронушке и в какой-то монастырь к старцу. Потом подруга привезла заговоренную ниточку, и я носила ее на запястье. Ездила в Бурятию к шаману. Попробовала какую-то чудодейственную диету. Скажу сразу – никакая магия не сработала. В итоге пришлось пройти обследование, оказалось, что в моем случае беременность возможна только с помощью ЭКО. Очень жалею, что упустила столько времени – мы почти десять лет верили в чудо, а не в медицину.»

Когда супружеская пара впервые сталкивается с трудностями с зачатием, реакция может быть различной. В том числе, может возникнуть и отрицание проблемы: я здорова, все хорошо, просто почему-то не получается. Может, сглаз или порча? Нередко пары, нуждающиеся в помощи, ищут спасения у магов и шаманов, ходят к гадалкам, но не к врачам.

«Вера в чудо, неземную природу зачатия и волшебные истории подпитывают желание найти помощь не на врачебном приеме. Признать, что зачатие может быть проблемой, сложно, это вызывает тяжелые мысли и сомнения в себе. Поэтому пациенты с длительным бесплодием всеми способами избегают посещения врача, ведь его слова могут стать источником стресса. Но чем раньше будет принято решение о медицинской помощи, тем выше шансы на успех», – рассказывает гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Самохвалова.

«Избегание может быть настолько сильным, что с приближением благоприятных для зачатия дней у женщины может на ровном месте возникнуть головная боль или простуда», – приводит примеры репродуктолог.

И несмотря на то, что любая долгожданная беременность, по сути, является настоящим чудом, именно своевременное обращение за квалифицированной медицинской помощью поможет этому чуду свершиться быстрее.