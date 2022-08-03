ЕГЭ, прощай?

ЕГЭ, великий и ужасный, кажется, все… сдулся. Спорили о нем: одни ругали на чем свет стоит, другие боготворили. Проклинали его, точно он казнь египетская, и превозносили, будто это самое великое завоевание, единственный шанс на лучшую жизнь каждого взрослеющего человека. Сколько грозили ЕГЭ отменить! И как от этих злостных посягательств его защищали! И что же? А он вдруг как-то сам собою скукожился, побледнел и зачах. И как будто стал ни на что не годным. Если раньше какой-нибудь счастливчик сдавал ЕГЭ на сто баллов и достижением этим можно было размахивать, как победным знаменем, повергая в уныние всех врагов, то теперь... теперь это ничего больше не гарантирует. Ничего абсолютно. Что же произошло?

В этом году в университет поступала моя дочь. Поступила. Как призер двух перечневых олимпиад по русскому языку и литературе, прошла на филфак РГПУ имени Герцена без экзаменов. Всего вместе с ней олимпиадники заняли шесть бюджетных мест из десяти. На лингвистике при таком же количестве бюджетных мест победители и призеры олимпиад по английскому забрали восемь мест. Подруга дочери поступила в ИТМО на бизнес-информатику, тоже как олимпиадница. И таким же макаром туда прошли еще 28 человек, оставив ЕГЭ-шникам всего одно (!) бюджетное место.

Понятно, что с одними экзаменационными баллами при таком раскладе на бюджет не пройти. В рейтинговых списках после абитуриентов с правом БВИ (без вступительных испытаний) самые верхние строчки занимали не просто высокобалльники, сдавшие каждый ЕГЭ более чем на 90 баллов, нет, там обосновались настоящие рекордсмены – ребята с 300-310 баллами. 300 баллов – это все три экзамена на сто. А 310 – это как? А это ЕГЭ плюс личные достижения: золотая медаль, призерство в непрофильных олимпиадах, значок ГТО, волонтерство, портфолио и тому подобное. На инязе в Герцена, куда моя дочь подавалась дополнительно уже на общих основаниях, то есть по ЕГЭ, она была в рейтинге на 94 месте с 284 баллами – без шансов.

В сети плач и скрежет зубов. Народ, обсуждая нынешнюю приемную кампанию, не понимает вообще, что происходит. Раньше костерили целевиков и льготников, теперь весь гнев обрушился на олимпиадников. Уже чего только не напридумывали. Пишут, что это новая коррупция. Пишут, что на победы в олимпиадах натаскивают за деньги, а иногда призовые места и вовсе запросто продаются. Пишут, что за вознаграждение ответы участникам сливают разработчики олимпиадных заданий. Пишут, что призеры олимпиад ничего из себя не представляют, что развелось их как «собак нерезаных». Самое смешное, что транслируют все это медалисты и высокобалльники, которым тоже, в общем, в свое время доставалось точно так же, которых точно так же освистывали, обзывая то «дутыми отличниками», то «натренированными обезьянками», то «обладателями железных задниц без мозгов». А вот теперь они, значит, сами заделались хейтерами, и им нигде не жмет.

Понять, впрочем, их можно. Понять и посочувствовать. Когда ты на самом деле честно старался, рвал жилы и нет, вовсе не глуп, хотя и не гений (а где тут гении, а?), а вуз становится таким же недоступным, как полет на Венеру, то и не так запоешь.

Но реальность, конечно, представляет собой несколько иную картину. Что происходит? В России 497 государственных вузов, но учиться все хотят в 20-30. Понятно, что есть еще разные направления. На одни (условные IT) опять же мечтают попасть тысячи, на другие (какую-нибудь, прости господи, гидрометеорологию) идут лишь от отчаяния, буквально с тройками по ЕГЭ. Еще присутствует интерес государства. Если физикам сейчас более-менее рады, то в инженеры можно пойти и с математикой в 70 баллов. Если гуманитарии нафиг не нужны, то вот вам десять бюджетных мест на город с населением в пять миллионов, в который еще, само собой, стекаются абитуриенты со всей страны, и проходной балл – 295-300.

Почему на популярные направления или факультеты с ничтожным количеством бюджетных мест трудно попасть по ЕГЭ? Да потому что ЕГЭ пал жертвой гонки вооружений, если так можно выразиться. Или его сразила инфляция. С каждым годом средний балл ЕГЭ чуть прирастал, с каждым годом становилось больше и высокобалльников, потому что и школьники в схватке за свое будущее готовы были тратить все больше времени на подготовку, и их родители соглашались тратить все больше денег на репетиторов. Оказалось, что сдать ЕГЭ на 90-100 баллов могут отнюдь не только вундеркинды. Оказалось, это вопрос не только таланта, но и вопрос ресурсов и самодисциплины. Тем временем вместе с тратами взрослых и упорством подростков рос и проходной балл в вузы. И в конце концов все уперлось в потолок. Очень скоро пришли к тому, что в топовых вузах на одно бюджетное место стали претендовать несколько десятков стобалльников. Как быть?

Система не может быть жизнеспособной без развития и усложнения. Сложность обуславливается наличием множества параллельных альтернативных путей достижения результата. Альтернатива ЕГЭ – олимпиады. Теперь их реально много. Практически каждый вуз проводит свою собственную. При этом вузы договорились засчитывать результаты олимпиад друг друга. Да, не все, не везде, не всегда, но вариантов много. Олимпиадное движение разделилось на разные уровни. С олимпиадой третьего уровня не пройти в МГУ без экзаменов, хотя по ряду направлений диплом победителя или призера могут засчитать как сто баллов по профильному ЕГЭ, что тоже неплохо. За высокий результат в непрофильной олимпиаде могут начислить дополнительные баллы (пусть и не более десяти).

Да, все довольно запутанно, все очень непросто. Но кто мешает разбираться и пробовать разное? Моя дочь разобралась, попробовала – получилось. Сама, без репетиторов, без моих подсказок и нагоняев. И это не стоило ей каких-то особых усилий и нервов. (Нервов эта приемная кампания стоила мне. Потому что это же невозможно: то сбой в системе и все падает, то списки зачисленных прошлогодние, то рейтинги эти жуткие.)

Да, к олимпиадам сейчас тоже стали профессионально готовить. Да, подготовка к ним – такая же скучная и методическая, как и к ЕГЭ. Но и подготовиться самостоятельно тоже можно. Опять-таки точно так же, как к ЕГЭ. И выиграть олимпиаду без особенной подготовки тоже можно, если есть талант, если человек по-настоящему увлечен предметом. И снова следует отметить, что талантливый и увлеченный и ЕГЭ совсем уж не завалит. Конечно, нестандартное мышление может сыграть злую шутку, и стандартный экзамен ученик сдаст не на 100 баллов, а на 85. Но ведь не на 50 же. Так и отлично, что есть разные варианты для по-разному устроенных, по-разному думающих выпускников.

Простора для коррупции в олимпиадном секторе не больше, чем в ЕГЭ. Просто потому что системы организации и проверки похожи. Испытания проводятся на разных площадках, обезличенные работы проверяют сторонние эксперты. Какие-то злоупотребления чисто теоретически возможны разве что на совсем низовых уровнях Всеросса – на районных и школьных этапах. Но это настолько несерьезно, настолько не способно кому-либо что-либо дать, что дураков рисковать репутацией еще поискать.

Проблема вовсе не в коррупции. Проблема в том, что олимпиадное движение тоже, кажется, уже на пике. И оно скоро может упереться в потолок. Да уже упирается. Что же будет?

Развиваются и другие альтернативы. Крупные вузы все больше проводят собственные дополнительные вступительные испытания (ДВИ). Возможно, именно это выйдет в будущем на первый план. Но это вряд ли, ведь это означало бы возврат к тому, от чего мы уходили 20 лет назад. А этого на самом деле мало кто хочет. Может быть, большую роль станет играть портфолио, или условный «социальный рейтинг» абитуриентов. Но и такая перспектива многих пугает: все-таки высшее образование – это про знания и умения, а не про то, кто сколько бабушек через дорогу перевел.

Вероятнее всего, установится какой-то баланс, когда будет проверяться и то, насколько человек способен решать типовые задачи (ЕГЭ), и насколько он может подойти к какой-либо проблеме нетривиально (олимпиады), и насколько он способен учиться в конкретном университете, отвечая его требованиям (ДВИ, собеседования), и насколько он вообще человек хороший.

Хотелось бы, конечно, еще и некоторых изменений, касающихся распределения бюджетных мест. Не голого рационализма и конъюнктуры, а чуть больше человечности. Чтобы места прибавлялись не только в условных «медах» и «педах», потому что стране нужны врачи и учителя, и чтобы не только физиков привечали, но и гуманитариев не притесняли. Потому что этот «разумный» подход, эта якобы ориентация на реальные потребности экономики – это же мина замедленного действия. Ведь в реальности может получиться так, что люди, прошедшие в вузы с 170-200 баллами, так и не станут хорошими врачами, педагогами, инженерами, а тот, кто не успел сориентироваться в олимпиадном многообразии, не сумел выбраться из провинции в Москву на ДВИ и не смог пройти на бюджет с 290 баллами ЕГЭ, мог бы внести достойный вклад в культуру страны.

Неправильно это – отсекать талантливых, умных и старательных. Какая-то получается ерунда.



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