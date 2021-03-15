Инфраструктура в помощь: Мишустин утвердил программу развития для Кузбасса

Программа разработана, согласована и утверждена в предельно короткие сроки – в течение нескольких дней, а основанием для нее послужило поручение президента России по итогам совещания 2 марта текущего года, связанного с развитием угольной отрасли. Вскоре должны начать поступать средства.

Естественно, что в Кемеровской области, которая является одним из крупнейших индустриальных центров страны, накопилось множество системных проблем. Следует отметить, что область является наиболее урбанизированным регионом округа (доля городского населения – 86,1%, в среднем в России – 74,7% в Сибирском федеральном округе – 74,3%).

Документ еще не опубликован, но ключевыми мероприятиями программы станут вопросы развития инфраструктуры – создание дороги в обход столицы региона, реконструкция аэропорта, а также расселения аварийного жилья, строительства больниц и развития курорта Шерегеш. Объем финансирования программы составит 51 млрд рублей из средств федерального бюджета, т. е. чуть больше, чем предусмотрено на все регионы группы «десяти». Еще около 4 млрд рублей – средства регионального бюджета.

Необходимо отметить, что при среднем в округе размере налоговых и неналоговых доходов на душу населения в 2020 году в размере 59,8 тыс. рублей, в Кемеровской области он ниже – 52,5 тыс. рублей и значительно отстает от Красноярского края (97,6 тыс. рублей) и Иркутской области (72,5 тыс. рублей). Расходы консолидированного бюджета Кемеровской области по разделу «Экономика» составляет 14,1 тыс. рублей на жителя, что почти на среднем уровне по округу – 14,5 тыс. рублей. По частным инвестициям в основной капитал по итогам 2019 года, рассчитанным на душу населения, регион занимает третье место с показателем 100,2 тыс. рублей. Среднероссийское значение – 115,4 тыс. рублей, в Иркутской области – 141,6 тыс. рублей, в Красноярском крае – 139,5 тыс. рублей.

С такими уровнем урбанизации, бюджетными и финансовыми показателями, и поддержкой центра Кемеровская область имеет хорошие возможности для развития.

Выделение финансирования правительством России и реализация программы развития региона начнутся уже в текущем году. Точками роста для региона должны быть его 4 ТОСЭР и туристско-рекреационный потенциал. Последний в условиях роста внутреннего туризма позволит развивать на территории региона различные виды туризма, включая горнолыжный и экологический. Сейчас для большинства жителей России Кузбасс больше ассоциируется с его основной отраслью и основным богатством – углем, поэтому потребуется немало усилий со стороны региональной власти, чтобы развить условия для устойчивого потока туристов. Отдельного внимания заслуживают вопросы, связанные с тем, чтобы вместе с ключевыми игроками отрасли сделать добычу и переработку угля более экологичной.

Всегда сложно находить взвешенное решение в условиях ограниченных ресурсов – распределить их или сконцентрировать на важнейших направлениях. Это касается и вопросов регионального развития. Сейчас федеральный центр идет по второму пути, но, в любом случае, интерпретируя поговорку, главное, чтобы и замах, и удар совпали по их стоимости.

Автор — директор центра экономики регионов ЦСР