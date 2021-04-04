«Новый среднеазиатский тигр – Узбекистан»

Отдельный экономический феномен – «азиатские тигры» уже вошел в учебники экономики. Азиатские тигры первой волны – Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг – имели свой звездный час с 1960-х по 1990-е, их стремительный рост стабилизировался после азиатского кризиса 1998 года.

Тигры второй волны – Индонезия, Малайзия, Вьетнам и Таиланд – начали модернизацию в конце 1990-х, и на данный момент уже полноценно участвуют в технологических цепочках «старших» азиатских товарищей, приблизившись к ним по структуре экономики. Их предприятия зарабатывают хорошие прибыли, население живет лучше, чем остальная Азия, но и рост экономик при этом уже не такой высокий, как был раньше.

Сейчас же пришло время третьей волны, локомотивом которой уже с уверенностью можно назвать представителя средней Азии — Узбекистан.

Почему можно быть уверенными, что Узбекистан перехватит эстафетную палочку у юго-восточной Азии и станет следующим тигром?

Всех «тигров» объединял один важный паттерн – приток иностранного капитала и улучшение качества человеческого потенциала. Это ровно те факторы, которые присущи сегодня Узбекистану, особенно последние несколько лет.

Касательно человеческого потенциала стоит отметить, что в Узбекистане самая высокая производительность труда ($1700 на душу населения) среди ненефтяных среднеазиатских стран. По данному показателю узбеки опередили даже Пакистан, экономика которого в пять раз больше.

Высокая производительность труда – это не только результат закупленных технологий и иностранного оборудования. Основополагающий фактор развития продуктивности людей – это образование. В Узбекистане заложена сильная средняя школа еще с советских времен, однако государство идет дальше и развивает, в том числе, и институты высшего образования.

Всего на образование Узбекистан тратит 5-6% ВВП в год – это один из самых высоких показателей не только в СНГ, но и во всём мире, столько же на образование тратят, например, США.

Приток капитала из-за границы должен стать катализатором структурных изменений в экономике

Активизация иностранных инвестиций стала возможна благодаря про-рыночным реформам, проводимым с 2016 года. Нельзя не отметить работу президента Узбекистана Ш.М. Мирзиеева, его администрации и всех ведомств причастных к разработке законов, улучшающих инвестиционный климат и стимулирующих экономическую активность бизнеса.

Либерализация валютного рынка, обширная приватизация госпредприятий, планируемая либерализация некоторых внутренних цен, современная денежно-кредитная политика – все это крайне положительно воспринимается иностранными инвесторами, которые с каждым годом готовы инвестировать в Узбекистан всё больше.

В результате запущенной экономической трансформации узбекская экономика обретет больше признаков индустриально-технологической страны. Узбекистан уже сейчас имеет сравнительно высокую долю промышленного производства (28%) и услуг (30%) в ВВП, однако это лишь начало долгого пути. В стране открываются современные заводы, импортируется оборудование, рано или поздно это приведет к существенному росту объемов экспортной продукции и домашнего производства.

Реальные темпы роста экономики Узбекистана превышают 5% уже многие годы, и это далеко не обыденная ситуация. Узбекистан вместе Таджикистаном стали единственными странами СНГ в прошлом году, которые показали положительные темпы роста ВВП, несмотря на пандемию коронавируса.

Есть ли факторы, способные помешать Узбекистану совершить экономический рывок?

Если отбросить непредсказуемые обстоятельства в виде эпидемий или мировых кризисов, то по большому счету – нет. Почва для рывка подготовлена практически идеальная. Узбекистан - богатая ресурсами и человеческим капиталом страна, у Республики сравнительно небольшой внешний долг и современное, прогрессивное правительство, нацеленное на продолжение реформ. Факторы, способные систематически затормозить или, тем более, остановить «тигра» – отсутствуют.

Автор — главный аналитик Совкомбанка.