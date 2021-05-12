Возможности для постковидного прорыва

Первое. Неудивительно, что отчет открылся сводными данными по тому, что было сделано для борьбы с пандемией и преодоления ее последствий. Вроде бы, все по отдельности было известно, но когда цифры и факты прозвучали в комплексе – впечатлило. Впечатлило прежде всего результатом – «от противного». ВВП упал на 3%, но уже в марте этого года он превысил доковидный уровень. В других – самых развитых – странах падение сильнее: от 3,5% в США до 11% в Испании. Безработица выросла – но уже сейчас идет на спад. Промышленное производство – хотя по отраслям картина разная – практически не свернулось.

Можно сколько угодно сетовать, почему не было выделено больше средств (а сколько на что выделено – премьер четко обозначил), но критикам предъявлены осязаемые доказательства предотвращения куда худших сценариев.

Как оценить итоги «антиковидной» стратегии правительства? Пожалуй так же, как сам Михаил Мишустин откровенно отчитался по решению проблемы более узкой, но очень болезненной – росту цен на продовольственные товары. Позволю себе процитировать: «Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но если бы не принятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен».

Второе – современность подходов. Она проявлялась в самых разных аспектах отчета и обрисованных перспективах на будущее – и применение цифровых методов для решения широкого набора управленческих задач, и признание «глобальным вызовом» проблемы изменения климата, в частности, необходимости России найти свой путь в «низкоуглеродном развитии» - с упоминанием о том, что именно углеводороды – важнейшая отрасль и экономики, и экспорта.

Да и вообще экологическая тематика, включая долго игнорировавшуюся проблему утилизации отходов, прозвучала выпукло и развернуто. Но, пожалуй, главное – обозначенная премьером задача построить «государство без бюрократизма, необременительное для людей и бизнеса, в котором не надо просить об услугах».

Государство как сервис, удобное людям и бизнесу – единственно возможная постановка вопроса в современном мире.

Третье. Комплексность подхода. Об отсутствии таковой говорилось и писалось много. И сам премьер признал, что впервые разработан «единый план по достижению национальных целей… такой объёмный стратегический документ, который свяжет в единое целое и июльский указ и национальные проекты». Комплексность проявляется и в вещах более частных, но первостепенно важных.

Так, три недели назад в послании президента был обозначен вектор на помощь бюджетам регионов и вложениям в региональную инфраструктуру – а сегодня в отчете премьера прозвучали конкретные факты и цифры по тому, что и как предполагается сделать, чтобы дать регионам перспективу развития.

При этом – напомним, с чего начал премьер свое выступление – достигнут «совершенно другой уровень взаимодействия законодательной и исполнительной власти».

За «ковидный год» около 300 проектов федеральных законов по неотложным мерам были внесены правительством в Думу и оперативно приняты.

Продолжая эту линию, правительство обязалось внести в Думу в этом году проект федерального бюджета на две недели раньше планового срока, в т.ч. затем, чтобы дать регионам больше времени на планирование своих планов развития.

Итак: правительство справилось – что отмечали потом депутаты в своих вопросах и выступлениях по итогам отчета премьера – с противодействием «ковидному кризису», демонстрирует современное управленческое мышление и способность к комплексному подходу к проблемам. Уже немало.

А какую перспективу это открывает? Ответ на этот вопрос – в заключительных абзацах отчета премьера, и ответ амбициозный: работу на протяжении предыдущего года он назвал созданием «базы для постковидного прорыва».

Что это значит? Афористичная формулировка из уст премьера: «сделать жизнь людей лучше, а экономику страны – сильнее». Пожалуй, это более точная постановка задачи, чем проценты и цифры. Это нужно стране. Это нужно всем нам.

Автор — президент Центра политических технологий.