«Технологии, разработанные для дистанционного голосования, могут обеспечить прорыв России в IT-сфере»

С точки зрения избирателя, голосование через ДЭГ выглядит как привычное посещение сайта, на котором отображается информация о бюллетене. Интерфейс очень понятный и доступный – при выборе бюллетеня отражается информация о кандидатах, затем пользователь может сделать свой выбор. Может даже показаться, что это просто портал.

На самом деле это информационная система, в основе которой лежит сложный протокол криптографического шифрования.

Используемые в ДЭГ технологии: алгоритмов подписи вслепую, алгоритмов гомоморфного шифрования и др. – это огромная отрасль, связанная с обработкой данных, которая представляет собой элементы искусственного интеллекта.

В Сети широко обсуждался вопрос безопасности – обеспечения тайны голосования и защиты системы от вмешательства в результат.

Могу с уверенностью утверждать, что лежащий в основе системы протокол предусматривает выполнение на каждом шаге криптографических функций, которые приводят к невозможности изменить систему.

Система максимально защищена от вмешательства – любые попытки взлома и проникновения в нее приведут к тому, что нарушится целостность данных, и бюллетени попросту будут признаны недействительными.

Каждый бюллетень формируется на устройстве пользователя, подписывается анонимным ключом, зашифровывается, и эти данные передаются в распределенную сеть хранения голосов, основанную на технологии блокчейн.

Основное ее назначение – неизменность данных и хронологическая неизменность транзакций.

Что кается проведенного тестирования, то главными критериями успешности проверки системы на прочность являются отражение внешних угроз, бесперебойное функционирование в условиях максимального числа избирателей, обеспечение тайны голосования и целостности данных.

В этом смысле тестирование прошло успешно. В целом ДЭГ, я убежден, сделает выборы доступнее.

Причем все, что сейчас разрабатывается для функционирования ДЭГ, имеет огромные перспективы для будущего. Для меня - особый предмет гордости, что разработанные для ДЭГ алгоритмы базируются на технологиях отечественного производства. Россия, безусловно, сделала серьёзный шаг.

Искусственный интеллект на выборах применяется в ряде стран, но в таком масштабе и при такой внутренней и внешней организации технологии – применяется только в нашей стране. Не удивлюсь, если разработанные для ДЭГ технологии в итоге обеспечат прорыв России в IT-сфере.

Автор — директор Регионального общественного центра интернет – технологий (РОЦИТ)