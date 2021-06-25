«Позволяет выплеснуть эмоции»

Процедура установлена в отношении 62 видов государственного контроля. Подать жалобу в надзорный орган будет возможно на портале «Госуслуги», а ответ на нее предусмотрен в течение 20 рабочих дней. Инициатива направлена на сокращение издержек граждан, а также снижения нагрузки на суды.

Российская Федерация - страна, где государственная пошлина и вообще расходы на судебное дело сравнительно низкие. По многим категориям дел (например, в потребительских спорах) вообще не требуется уплаты государственной пошлины. А это способствует тому, что потенциальные истцы готовы активно судиться и не использовать иные, внесудебные способы разрешения споров. При этом нагрузка на судебную систему колоссальная.

По статистике судебного департамента при Верховном суде, только арбитражными судами субъектов в 2020 году было рассмотрел 1 508 226 арбитражных дела. Административных дел (дел, так или иначе связанных с обжалованием действий и решений органов власти) судами общей юрисдикции и мировыми рассмотрено за тот же период в количестве 6 997 175 дел.

При такой колоссальной нагрузке естественным образом снижается время на рассмотрение каждого конкретного дела, могут возникать вопросы к качеству мотивировки судебных решений. В этой связи несколько лет работа законодателя направлена в том числе на уменьшение нагрузки судебной системы, обязательное досудебное обжалование. В одной из наиболее болезненных для граждан и организаций сфере, в налогах, работа может быть признана успешной.

Так, количество рассмотренных жалоб по налоговым спорам за 2019 год снизилось на 7,9% по сравнению с 2018 годом. При этом число жалоб на решения по налоговым проверкам уменьшилось на 28,2%. Сократилось и количество обращений заявителей в суды. В 2019 году суды 1 инстанции вынесли на 15,2% меньше решений по спорам, прошедшим досудебное урегулирование, чем в 2018 году. Количество жалоб на решения по государственной регистрации и отказе в ней также сократилось на 5,3%.

Все это было достигнуто как введением обязательного досудебного обжалования решений налоговых органов, вынесенных в отношении организаций, так и путем оптимизации работы самих налоговых органов. Как неоднократно отмечали Михаил Мишустин и Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба в будущем должна стать полноценной сервисной службой: налоговые органы, в том числе в ходе споров с ними, должны воспринимать скорее, как электронный сервис, чем бюрократическую машину.

Законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» предусмотрена процедура обязательного досудебного обжалования актов контрольно-надзорных органов (помимо налоговых органов, сюда относятся, например, пожарный надзор, строительный надзор и т. д.). Перед тем, как пойти с иском в суд, потребуется предварительно пройти через процедуру досудебного обжалования. Решение нижестоящего органа должно быть обжаловано в вышестоящий (как это было протестировано в налоговых спорах), и только если компанию решение вышестоящего органа не будет устраивать, потребуется обжаловать его в суде.

У такого решения есть ряд достоинств. Во-первых, затраты на обжалование. Судебный спор - достаточно дорогая (хотя, например, в США, где только 5–7 % споров доходит до суда, дешевизне нашего процесса могли быть позавидовать) процедура. Требуется привлекать внешних юристов либо напрягать усилия собственного юридического отдела. Последнее отрицательно сказывается на эффективности выполнения иных, повседневных задач юрисконсультов. Внешние консультанты — это дополнительные расходы. Кроме того, часто потребуется также задействовать экспертное учреждение (например, для проведения строительной экспертизы), что также повлечет денежные расходы.

Досудебное обжалование обычно обходится дешевле, как минимум, за счет экономии на экспертизе и меньшего числа часов юристов, которые надо оплатить.

Во-вторых, потеря времени. Загруженность судов приводит к сравнительно долгому ожиданию назначения дела к рассмотрению, большим промежуткам между заседаниями. Болезнь или отпуск судьи приводят к еще более длительным паузам. Даже в случае хорошей, сильной юридической позиции дело может затянуться на полгода-год. Нередко суд не заканчивается в первой инстанции. Истец, недовольный решением суда первой инстанции, идет в апелляцию, кассацию. Некоторые готовы перенести правовое сражение в Конституционный или Верховный суд. А это уже можно означать, что дело длится два или три года.

Если обратиться к опыту налоговых органов, досудебное обжалование редко занимает более трех месяцев. Часто вопрос потом в суд не переходит, так как удается достичь компромисса или понять бесперспективность спора. В-третьих, конфликтность. Очень трудно не воспринимать судебный спор как поединок. Очень редки случаи, когда стороны после окончания спора сохраняли нормальные отношения, хотя судебный процесс просто направлен на установление правовой определенности, а вовсе не на наказание или торжество одной из сторон.

Досудебный порядок, конечно, данную проблему не решает, зато позволяет руководителю выплеснуть свои эмоции. В этой связи расширение сферы применения досудебного обжалования можно только поддержать. У бизнеса появляется инструмент, позволяющий, как минимум, снизить затраты на достижение правовой определенности, попутно решив ряд обязательных для судебного спора проблем.

Автор — резидент экспертного клуба ЦСР.