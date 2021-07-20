Выжили благодаря или вопреки: поддержка малого и среднего бизнеса в период пандемии

Чем помогло государство малому и среднему бизнесу
Первой мерой госпомощи стали отсрочки по налогам и другим обязательным платежам (страховым), которые ввели во время локдауна. Дальше, когда МСП (малое и среднее предпринимательство) начало возвращаться к работе, в Москве ему предложили программы льготного кредитования (стабилизационные кредиты) — процентную ставку субсидируют до 6% годовых, а с 15 апреля 2020 года уже и 8%. Льготу согласились предоставить 12 банков. К августу 2020 года такими условиями кредитования воспользовались чуть больше 1,5 тыс. компаний. А заявки банки получили от 17 тыс. организаций МСП. Вот только к концу 2020 года льготное кредитование получили всего 10 тыс. компаний, занятых в сегменте МСП.
Как показало исследование Райффайзенбанка, проведенное в конце 2020 года, в пандемию мерами господдержки смогли воспользоваться только 20% бизнесменов. Причем в основном это были сектора здравоохранения и общепита, чуть меньше помощи получили туризм, спорт и ритейл. Каждый четвертый предприниматель не воспользовался господдержкой, потому что находился в отрасли, которой не полагались субсидии, льготы и налоговые каникулы. Об этом особенно активно сообщают представители бьюти-сферы, развлечений, IT-сектор.
Из всего государственного пакета мер самыми значимыми для предпринимателей стали налоговые и кредитные каникулы. А отсрочку по налогам и страховым взносам, в результате, правительство продлило до конца 2020 года. И после на весь 2021 год ввело мораторий на плановые проверки МСП. Правда «отсрочки» спасают не всех — налог на прибыль в пандемийный год естественным образом уменьшается. Но остальные разновидности (имущественный, транспортный и другие) не зависят от оборота бизнеса, и отсрочка выплаты не увеличивает бюджет предпринимателей. Ценность списания налоговых платежей и страховых взносов за второй квартал 2020 года (исключая НДС) выше, чем многих других мер. Но этого недостаточно, чтобы спасти выживающий бизнес — только незначительно смягчить последствия пандемии. Предприниматели просят решить вопрос с долгим ожиданием одобрения заявок на льготные кредиты, снижением налоговой нагрузки.
Что не так с государственными мерами поддержки
В конце 2020 года в Москве продлили меры господдержки МСП и внедрили пятый пакет, однако многие предприниматели высказались о том, что это практически не имеет смысла. Потому что заявленной помощи почти никто не получает: очень сложно попасть под все выставленные чиновниками критерии. В мае 2020 больше 40% предпринимателей сообщали, что не могут добиться положенных им субсидий и льгот (в апреле их было почти 50%). Например, из-за несоответствия цифр кодов ОКВЭД тем, что указаны в постановлениях правительства. В результате, условная транспортная отрасль в перечне есть, и ей вроде бы полагается помощь. Но получить ее она не может.
Резонансная история случилась с оздоровительным учреждением в Астрахани, которое запрашивало субсидии (и имело право по документам). Налоговая отказала в выплате, решив, что код в ОКВЭД не соответствует указанному в постановлении правительства. Впрочем, история разрешилась в пользу МСП — она появилась в Forbes и предпринимателю позвонил глава ФНС. Проблему решили. Однако маловероятно, что случай «путаницы» и отказа в помощи единичный, а вот успешное разрешение ситуации точно не массовое.
Другая проблема — список ОКВЭД пострадавших от пандемии крайне невелик: изначально в нем было 9 отраслей, в июле 2020 года их стало 12. И до сих пор предприниматели просят расширить этот перечень, но ничего не меняется.
В начале пандемии бизнес высказывался о том, что лучшей поддержкой стало бы снятие изоляции и возобновление деятельности, пусть и с ограничениями, потому что длительный простой уничтожает предпринимательство. Также были запросы на отмену торгового сбора, помощь с оплатой аренды (впрочем, московское МСП в сфере общепита получило отсрочку на три месяца), возвращение хотя бы части налогов за прошлый год (как сделали для самозанятых — единственная действительно сработавшая в полной мере поддержка). Сейчас предприниматели говорят, что им необходима выплата стимулирующего пособия, а также предоставление долгосрочных займов под ставку рефинансирования для восстановления бизнеса. Или хотя бы решение вопроса с кредитами — почти 90% получали отказ в оформлении льготного варианта.
А одной из самых больших проблем представители МСП называют «добровольную» вакцинацию — острую тему последнего месяца. Схема «или 60% компании прививаются, или бизнес платит штраф и не работает три месяца» становится актуальной для общепита, транспорта, образования, торговли, фитнеса, салонов красоты: тех, кто и так пострадал от пандемии. Руководители поставлены перед непростым выбором. Представители бьюти-индустрии говорят, что если надавят на сотрудников, те просто уйдут работать из дома и заберут клиентов. Салоны опустеют, и бизнесмены окажутся на мели. Об этом сообщают и в фитнес-индустрии, где также просят сдвинуть сроки обязательной вакцинации 60% сотрудников. Отдельные компании пытаются не давить, а стимулировать кадры: например, премии выдавать или разыгрывать среди вакцинировавшихся ценные призы — вроде Apple Watch (так поступают в сети OrangeFitness). Но это, опять же, траты, подъемные не для всех МСП. Как результат — представители МСП ждут новой волны закрытия компаний.
Как малый и средний бизнес выживает в пандемию
Кроме государственной помощи предпринимателям решили помочь и крупные компании — например, iGooods (сервис доставки — сегмента, взлетевшего в пандемию) предложил взять на работу людей, которые ушли в неоплачиваемый отпуск или уволились. Аналогичную идею реализовал ритейлер Магнит. Причем сотрудников других компаний здесь готовы не только принять, но и обучить. Только в апреле в iGooods оказались люди из Спортмастера (ритейл), Теремка (общепит), таксопарка 068, в неделю приходится нанимать сотни новых кадров (раньше это были десятки). А Магнит принял сотрудников из Шоколадницы, Burger King, KFC и даже аэропортов.
Также крупные компании предлагают представителям МСП пользоваться своими услугами бесплатно или по сниженной стоимости — например, «Яндекс.Маршрутизация» (инструмент для оптимизации логистики) стала доступной на три месяца малому и среднему бизнесу. Правда, только для предпринимателей, которые зарегистрировались в сервисе до 15 апреля 2020.
Однако всего этого недостаточно, и помощь со стороны крупного бизнеса — история редкая. Поэтому лозунг большинства российских предпринимателей во время коронавируса — «Помоги себе сам». И в основном эта «помощь» заключалась в поиске способов сократить издержки. Для многих предпринимателей выходом стала автоматизация бизнес-процессов, как следует из отчета Райффайзенбанка: в образовании, медицине и IT предприниматели существенно сэкономили благодаря ей. Кафе и ресторанам, туризму, спортивному сектору это особой пользы не принесло.
Многие пытались выживать за счет кредитов и займов — только в третьем квартале 2020 года займов МСП получили на 1 трлн рублей. Это на 60% выше, чем в том же периоде 2019 года. И в целом в два раза больше представителей малого и среднего бизнеса стали брать кредиты. Но главной причиной того, что они не закрылись на фоне коронавируса, компании все же называют свою гибкость, способность адаптироваться под новые условия и искать пути развития. Хотя неопределенность в отношении сроков сохраняющихся ограничений надежды на дальнейшее существование серьезно подтачивает.
Пандемия не завершилась и неясно, когда наступит ее конец. Поэтому необходимость в качественных мерах господдержки для МСП все еще существует. Дискуссии об этом ведутся и на уровне правительства, и на уровне общественных организаций — возникают идеи относительно повышения квоты госзакупок, изменения требований торговли подакцизными товарами, снижения размера административных штрафов и многого другого. Но какие шансы, что хотя бы часть этих идей будет реализована, неизвестно. Возможно, бизнесу придется продолжать выплывать исключительно своими силами.