Почему горят леса в Якутии

Леса в Якутии будут всегда подвержены высокой пожарной опасности, считает заслуженный лесовод Российской Федерации, председатель Общественной организации «Общество лесоводов Республики Саха (Якутия)» Саргылана Аммосова. Как ветеран лесного хозяйства с 35-летним стажем она убеждена, что нормальное экологическое функционирование лесов Якутии в значительной степени определяется пожарами.

По мнению большинства ученых, лесные пожары являются естественным экологическим фактором существования бореальных лесов, поэтому нормальное экологическое функционирование лесов Якутии в значительной степени определяется пожарами.

В работах целого ряда ученых* отмечалось большая распространённость лесных пожаров в Якутии, в результате которого трудно обнаруживаются участки леса, не пройденные пожаром, хотя бы однажды за время существования одного поколения древостоя. В большинстве случаев лиственничные и сосновые леса оказываются пройденные пожарами за указанный срок 2-3 раза и больше.

Высокая горимость лесов Якутии определяется произрастанием основной лесообразующей породы – лиственницы, которая дает ежегодный отпад хвои.

Насаждения лиственницы составляют более 90% всех лесов Якутии. За время относительно спокойного режима пожарной опасности накапливается большой объем опада и подстилки, являющийся в условиях засушливого климата Якутии прекрасным проводником горения. Ежегодно лиственничные леса в зависимости от типа леса продуцируют 3-5 тонн хвоевого опада на 1 га. В условиях короткого вегетационного сезона и низкой интенсивности биологических процессов из-за вечной мерзлоты этот опад разлагается очень медленно и накапливается в лесу. Масса подстилки в лиственничных лесах варьирует в пределах 10-70 т/га, в среднем составляет около 30 т/га и накапливается огромное количество горючего материала. В связи с этим большие площади лесов «готовы» сгореть при появлении определенных климатических условий, засушливом и жарком лете.

В целом выделяются 4-6-летние, 10-14-летние циклы высокой горимости лесов Якутии, что в целом более или менее совпадает с цикличностью природных процессов, накоплением горючего материала и условиями увлажнения. Максимумы горимости лесов связаны с минимумами суммы осадков за пожароопасный период и коэффициента увлажнения.

В 2021 году за последние 150 лет метеонаблюдений такой засушливой и жаркой погоды в Якутии не наблюдалось, стоит аномальная жара и рекордная засуха. Даже на Полюсе холода в Оймяконе температура доходит до +38 градусов. Также особенностью республики является усиленная грозовая активность, прохождение «сухих» гроз с середины июня.

Зачастую по аналогии с другими субъектами РФ в СМИ сообщают, что якутские леса якобы поджигают черные лесорубы. Но именно в Якутии этот фактор отсутствует, так как транспортная удаленность, низкий бонитет древостоя, малопродуктивность насаждений, высокая себестоимость, не дает возможностей для развития лесопромышленного комплекса. В этом контексте стоит подчеркнуть, что в республике нет черных лесорубов. Так, при расчетной лесосеке 35 млн. кубометров в год, ежегодно вырубается только 1 млн. кубометров, и то в основном на собственные нужды местного населения. Основная причина лесных пожаров в Якутии — высокое накопление горючего материала, экстремально жаркое, сухое лето и сухие грозы.

Многие говорят, что раньше леса в Якутии с такой интенсивностью не горели.

В этой связи, как практик с большим стажем, историк лесного хозяйства Якутии, хотела бы напомнить, как выдающийся лесовод, Константин Аникин, основатель лесного хозяйства Якутии, первый заслуженный лесовод России из Якутии, в докладной записке, представленным им впервые 5 ноября 1938 года обстоятельно отразил существующее состояние лесов на момент создания лесного хозяйства, и в том числе отметил: «Охрана лесов на большей территории Якутской АССР отсутствует, следствием чего являются из года в год регистрируемые случаи громадных по размерам и длительности лесных пожаров. В отдельные засушливые годы лесные пожары принимают форму стихийных бедствий».

Лесные пожары достигали громадных размеров, уничтожая не только лес, но и заготовленное сено, жилые и служебные постройки, скот и даже людей.



Имеются сравнительные сведения о пожарах в те годы:

1940 год число пожаров - 331, площадь 280 тыс.га

1941 год число пожаров - 122, площадь 185 тыс.га

1947 год число пожаров - 692, площадь 1923 тыс.га.

И это данные только по пожарам, которые были обнаружены только на охраняемой площади, которая составляла менее одной десятой части всех лесов. Только в 1947 году имеются сведения, что сгорело 53 жилых дома, 1373 тонн сена, 11 тыс. куб. м. готовой лесопродукции. Борьба с пожарами была крайне затруднена ввиду больших расстояний и отсутствия средств транспорта. Доставка рабочей силы к месту пожаров могла занимать несколько дней, к тому времени площади пожара увеличивались в разы, что приводило к бесполезности принятия мер доставленными силами.

В контексте необходимости создания более эффективной системы тушения лесных пожаров, в далеком 1944 году была организована авиационная охрана лесов от пожаров. Даже в тяжелые военные годы было понимание, что в труднодоступной обширной территории республики решение вопросов охраны лесов от пожаров возможно только с применением авиации и специалистов, подготовленных в соответствии с авиационными требованиями. В советское время Якутская авиабаза авиационной охраны лесов от пожаров была одной из лучших в России, численность летчиков –наблюдателей достигала до 100 человек, а работников ПДПС до 1200.

В послевоенное и современное время наиболее пожароопасными были 1973, 1984-1987, 1990-1993, 1996, 2001-2003, 2011 года. Ранее в статистике учитывались количество и площади только по охраняемой территории, которая составляла в советское время 110 млн гектаров. Уже в последние годы она составляет 37 млн га. Так в 1973 году было 822 пожара, в 1986 — 1438 пожаров, в 1990 — 1212 пожаров, в 1992 — 1027 пожаров, в 2002 году — 818 пожаров, в 2011 — 511 пожаров. Если учитывать, что площадь лесного фонда Якутии составляет 255 миллионов гектаров, а это одна пятая часть лесов России, то данные статистики тех времен явно занижены.

Поэтому утверждать, что в настоящее время леса Якутии горят больше – было бы, на мой взгляд, не верным.

С 2018 года в связи с изменением методики в статистику пожаров включаются все пожары на территории республики, в том числе и в охраняемой зоне и зоне контроля, где пожары регистрируются с помощью данных космического мониторинга. Например, по состоянию на 20 июля 2021 года с начала года зарегистрированы 1138 лесных пожаров на общей площади 2,5 млн га (это на всей площади лесов республики 255 млн га) , а зафиксированные в 1986 году 1438 пожаров, учитывались лишь на части территории (на охраняемой площади 110 млн га). Поэтому сравнение статистических показателей количества и площади пожаров с прошлыми годами крайне некорректно.

Так как данные о площади пожаров берутся, в основном с данных космического мониторинга, пройденная огнем площадь должна уточняться при последующей верификации (обследовании площади) и лесопатологическом обследовании в последующем. Ведь, не весь лес гибнет, местами в середине остаются не прогоревшие куртины, участки. Ущерб также различен в зависимости от типа пожара и интенсивности. Беглые низовые лесные пожары наносят меньший урон, чем верховые пожары, которые наносят значительный ущерб.

Кроме того, широко распространено мнение ученых мерзлотного лесоведения о том, что беглые низовые пожары слабой интенсивности (майские, например) полезны для лесовозобновления лиственницы.

Леса в Якутии будут всегда подвержены высокой пожарной опасности.

Поэтому на мой взгляд, необходимо концептуально изменить подходы к организации тушения лесных пожаров в Якутии и систему контролируемого выжигания горючего материала.

Хочу остановиться и на технологии тушения лесных пожаров. Исходя из своего опыта, считают необходимым подчеркнуть, что наиболее эффективным методом в условиях Якутии являлась бы прокладка минерализованных полос.

В советское время широко применялось межрегиональное маневрирование, но после 1990-х годов они использовалось крайне редко. Однако, в сложном 2021 году, республика получила помощь и поддержку. Работники лесного хозяйства республики и других регионов весь пожароопасный сезон с мая месяца, практически без отдыха, с одного пожара с переброской на другой, выполняют опасную и тяжелую физическую работу. В Якутии в тушении лесных пожаров, кроме лесопожарных формирований, традиционно всегда активное участие принимало и принимает местное население. В жару и зной, среди туч комаров и мошки, в сложных опасных условиях, они встают на защиту наших лесов.

Завершить же колонку хотела бы, напомнив читателям цитату из докладной записки Константина Аникина, которую тот в далеком 1947 году адресовал министру лесного хозяйства СССР: «Задача борьбы с лесными пожарами в Якутской АССР должна приобрести особо важное значение не только для лесных органов, задача должна быть поднята на уровень общегосударственного и всенародного дела и только тогда она будет безусловно решена положительно...».

