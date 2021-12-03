«Самая незаживающая рана, самый большой рубец находится на Украине»

Президент французского аналитического центра Geopragma Каролин Галактерос и эксперт по международным связям Эммануэль Гу обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, президенту США Джо Байдену и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Уважаемая госпожа председатель,

Уважаемые господа президенты,

В надежде окончательно избавиться от пацифистских иллюзий, которые, к сожалению, регулярно опровергаются ходом истории, мы хотим сегодня подать тревожный сигнал о возрастающей опасности для международного мира, создаваемой санацией и истеризацией все более манихейского подхода Запада.

Вместо того чтобы проявлять уважение, содействовать диалогу, сотрудничеству, способствовать взаимопониманию людей и народов, Запад только усиливает антагонизм и напряженность, и, следовательно, возрастает вероятность конфликтов.

Мы должны остановить эту отчаянную безудержную гонку, пока нам не пришлось сожалеть об этом.

Кажется, сегодня отношения между Россией и Западом, больше, чем все остальное, достигли этих опасных пароксизмов.

Понятие «Запад» относится к Соединенным Штатам, к Европе, которая все еще умственно и стратегически остается вассалом США, к тому мировоззрению, которое закон о конкуренции квалифицирует как «злоупотребление доминирующим положением». Более 30 лет Запад пытался смириться с окончанием холодной войны. Намного проще принадлежать к лагерю «Добра», объявив другой лагерь воплощением «Зла».

Проще, но глупо, неэффективно и опасно.

Россия остается огромной страной, пострадавшей сначала от коммунизма, затем от резкого, социально жестокого переходного периода конца 90-х годов, за которым следует еще не завершившийся период восстановления. Это еще слишком современная эпоха, чтобы овладеть демократическими навыками, на выработку которых нам потребовались столетия.

Однако Россия и ее история были с нами на протяжении многих веков.

В течение первого десятилетия XXI века она неоднократно безуспешно пыталась сблизиться с нами, вызывая презрение к своему унижению, которое было выгодно в России всем тем, кто также предпочитает соперничество и диалог с позиции силы.

«Создание образа врага» - не несбыточная мечта. Как и превращение в жертву. Мы делаем это снова и снова. Эти простые процессы обычно проявляются в агрессивном поведении, проецировании на других своих собственных бесчестных поступков, чтобы самим избавиться от них и добиться иллюзорного морального превосходства.

Однако действия Запада не привели к отступлению России, а как раз наоборот.

Они укрепили коллективную самооценку этого великого народа, его решимость продемонстрировать свою стойкость и степень своего влияния на международной арене.

Отныне все призывы в пользу той или иной стороны в конечном итоге поддерживают тех, кто занимается эскалацией конфликта и угрожает их повседневной жизни.

Уважаемая госпожа председатель, уважаемые господа президенты!

Пришло время пригласить вас принять вызов более мирного и реалистичного мира, согласившись на конкретные решения по конкретным вопросам. Возможно, несовершенным, но достаточным на данном этапе. Несомненно, они встретят отпор у ваших экстремистов (т.е. тех, кто называет себя «мейнстримом», потому что это догматический экстремизм, ставший нормой восприятия), но смогут гарантировать всеобщую безопасность, уважая при этом различия и взаимодополняемость различных акторов.

Пришло время вернуться к настоящей политике, политике фактов и возможностей, к «realpolitik», которая гораздо менее цинична, чем политика «добрых чувств», чем политика международных отношений, продвигаемая «культурой неправительственных организаций», которая вторглась в сферу стратегического мышления, которая никогда ничего не решает, а только планомерно наносит ущерб людям.

Самая незаживающая рана, самый большой рубец находится на Украине.

Но и другие конфликты также иллюстрируют этот рост напряженности - Ближний Восток, Африка, Центральная Азия.

В связи с этим, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, которая может привести нас к худшему результату, Geopragma предлагает каждой из сторон одобрить следующие пункты:

- Области Восточной Украины будут считаться полностью частью Украины, но получат статус региональной автономии (как Корсика, Больцано, Сицилия)

- Ликвидация всех видов дискриминации и, в частности, языковой дискриминации в Украине

- В случае необходимости ООН обеспечит юридическую неприкосновенность границ Украины

- Признание референдума в Крыму и, соответственно, легитимность его вхождения в состав РФ

- Приостановление вступления в НАТО любой страны, граничащей с Россией

- Отмена виз между Россией, Украиной, Европой и США

- Уважение государств и их конституций

- Взаимный отказ от всех политических и экономических санкций

Чтобы быть способным на это — нужно продемонстрировать подлинное понимание международных реалий, взять на себя ответственность действовать против устаревших закостенелых точек зрения, которые только усиливают конфликт.

Нужно сделать что-то новое, вновь открыть Европу, вытащить ее из смертельной стратегической ловушки, в которую она позволила себя поймать и трагически находит удовольствие в этом.

Нужно вдохнуть в нее новую жизнь, стратегическую пользу, ключевую «добавленную стоимость», а значит, основание для того, чтобы другие государства или большие группы наконец зауважали ее.

Уже не время прибегать к уловкам, обновлять Минские соглашения, точно так же как не может быть и речи о желании забыть законные опасения стран, которые могли бы стать жертвами советского соседа.

Мир иногда требует жертв, но это не отказы или отречения.

У них есть демократическая матрица, отвечающая интересам большинства.

Их цель – находить решения, а не разжигать конфликты.