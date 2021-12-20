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Закон един: как в офлайн, так и в интернете

Как эффективно противодействовать растущему числу киберугроз

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Сегодня виртуальный мир неразрывно связан с событиями, которые происходят в офлайне. Интернет присутствует в нашей жизни 24/7: благодаря своим гаджетам мы узнаем новости, общаемся с друзьями и коллегами, совершаем покупки, денежные переводы и многие другие обыденные вещи. Сказанное и сделанное на просторах сети, не остается только в ее пределах, а проникает и откладывает отпечаток на реальной жизни. Но, если офлайн «правила игры» всем известны и отработаны годами практики, то можем ли мы быть так уверены в соблюдении наших прав на просторах сети?  

С каждым годом киберугрозы становятся все масштабнее. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 42% российских интернет-пользователей отметили увеличение числа оскорбительных постов и комментариев в отечественном сегменте интернета за последние пять лет.

Помимо этого, на повестке дня остается проблема дезинформации пользователей. Так, по данным Общественной палаты (ОП) РФ, с начала 2021 года было выявлено около 70 тыс. материалов с ложной информацией. Для сравнения за весь прошлый год было выявлено порядка 35 тыс. фейков.

Деструктивный контент и травля – это еще не все: значительный «вклад» в цифровые угрозы вносят онлайн-мошенники и киберпреступники. Так, по данным Банка России, количество фишинговых атак на клиентов финансовых организаций в третьем квартале 2021 года выросло более чем в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
 
Хотя угрозы и виртуальные, ущерб они наносят вполне реальный.

При этом спектр возможных последствий довольно широк: общественная паника, вред здоровью и жизни из-за доверия фейковым новостям, травля, которая переходит границы сети и может привести к психическим расстройствам, - и, конечно, финансовые убытки. Так, по данным Банка России, потери россиян от действий кибермошенников в I квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд рублей.

Сумма более чем внушительная, и виновники, очевидно, должны быть наказаны реально - несмотря на то, что совершали свои преступления в интернете.
 
Здесь на защиту пользователя встают известные инструменты: право и законодательное регулирование.

Сегодня за киберпреступления предусматривается ответственность, виновным, равно как и в офлайн, грозит административное или уголовное наказание, в зависимости от тяжести последствий. Так, если за распространения дезинформации в интернете гражданам грозит денежный штраф, то за распространение фейков о Covid-19 и вакцинации против коронавируса, которые привели к ущербу здоровью или смерти человека, виновные могут получить реальный уголовный срок.
 
Тем не менее справедливость удается установить не всегда, а в ряде случаев это занимает значительное время.

В первую очередь, сложность возникает с установлением личности злоумышленников. Они стремятся скрыть ее любым доступным способом: используют «серые» сим-карты, различные программы-анонимайзеры, заводят «левые» аккаунты в соцсетях.
 
Все развитые страны мира приходят к необходимости борьбы с анонимностью в интернете - с преградой, которая мешает закону воздействовать на нарушителей по всей строгости.

В этом плане интересна недавняя инициатива Великобритании ввести в соцсетях верификацию аккаунтов пользователей для борьбы со злоупотреблениями анонимов. Законопроект в первую очередь направлен против кибербуллинга и онлайн-агрессии.

Тем не менее, сложно отрицать, что несладко придется и киберзлоумышленникам, осуществляющим свою деятельность через соцсети. В первую очередь потому, что ускорится процесс «опознания» и судебного преследования.
 
Ранее в этом году похожие меры предложили ввести в Австралии.

Согласно инициативе австралийских законодателей для регистрации и использования аккаунтов в социальных сетях потребуются «идентификационные баллы».

Изначально система вводилась в рамках австралийской программы по борьбе с финансовым мошенничеством. Гражданину за предоставление персональных данных дается определенное количество баллов.

Так для открытия банального банковского счета требуется не менее ста баллов, то есть данные паспорта, кредитной карты и дополнительного удостоверения личности.
 
В России также активно ведется борьба с онлайн-преступниками и телефонными мошенниками, использующими возможности анонимности для совершения противоправных действий.

Так, с 1 июня 2021 года вступил в силу закон, обязывающий регистрировать корпоративные сим-карты через портал Госуслуг. Всего за несколько месяцев было успешно подтверждено более 20 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для М2М-устройств.
 
Еще одним важным аспектом противодействия кибермошенникам является контроль деятельности VPN-сервисов в России. Еще в 2017 году в стране был принят закон, обзывающий владельцев VPN-сервисов, анонимайзеров и других подобного рода инструментов подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) Роскомнадзора, содержащий данные о запрещенных сайтах, и блокировать к ним доступ. В случае отказа им грозит блокировка.
 
Любые программы, скрывающие личность пользователей, а особенно TOR – это основные инструменты мошенников и преступников, ведущих свой противозаконный бизнес в даркнете.

Они создают все условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, нелегальной продажей оружия, детской порнографии, экстремизма, сливом персональной информации о гражданах. Ограничения работы таких сервисов могут реально затруднить жизнь преступников.
 
Для решения проблемы стоит сделать еще очень многое. И в первую очередь самим пользователям понять и принять то, что закон для онлайн и оффлайн един. А преступления, совершенные в сети, должны и будут иметь последствия в реальности.

Автор — директор Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ)

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