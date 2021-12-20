Кто монетизировал фейки о коронавирусе

В эпоху коронавируса волна фейков буквально захлестнула российский интернет. Постоянные потоки информации о пандемии лишь усиливали эффект: находясь в состоянии повышенной тревожности, одни люди склонны паниковать и в конечном итоге становиться адептами различных конспирологических теорий, другие в упрямых поисках вариантов «не столкнуться» как с коронавирусом, так и с вакциной от него, становятся жертвами самых разных мошенников. Следует по-разному оценивать ущерб от этих явлений, однако можно смело утверждать, что сейчас наибольший вред людям в нашей стране наносят фейки, распространяемые антиваксерами. В том числе благодаря им кампания по вакцинации идет более низкими темпами, чем это планировалось. За каждым из таких фейков, распространенных специально или по незнанию, стоят десятки тысяч людей, отказавшихся от прививки. Часть из них уже умерла или совершенно точно совсем скоро умрет. Все они – жертвы фейков о коронавирусе.

Я очень хорошо помню самое начало пандемии и первую, достаточно большую волну фейков. В те времена люди в целом не понимали, что такое ковид, как он распространяется и какие последствия вызывает. Проблема в том, что и фундаментальная медицинская наука на самом раннем этапе эпидемии не имела устоявшихся знаний о новом вирусе: буквально каждый день происходили новые открытия, адаптировались схемы лечения, менялись правила, вводились и отменялись ограничения. В результате такой чехарды появились люди, которые по сей день сомневаются в официальной информации о пандемии или вообще отрицают ее существование. В их картине мира за событиями последних двух лет стоит мировое правительство, инопланетяне, абстрактные враги или даже вполне конкретные персонажи типа Билла Гейтса, организовавшего массовое чипирование вышками 5G, и только чесночный отвар по рецепту итальянского врача может спасти информационных повстанцев.

К счастью, медицинская наука не стоит на месте. Сотни талантливых исследователей и ученых в России и за рубежом шаг за шагом раскрывают природу коронавируса, изучая новые штаммы, разрабатывая лекарства и вакцины. Врачи, не успевая смахнуть пот и разгладить следы на лице от очередной фильтрующей маски, разворачивают новые госпитали и продолжают бороться за каждого заболевшего. Но «развертыванием» все это время занимались не только они.

С самого начала пандемии шарлатаны, мошенники и проходимцы самого разного толка разворачивали и адаптировали схемы обмана и обкрадывания людей. Вспоминаю весну 2020 года – одними из первых на этой ниве были всевозможные знахари, маги и народные целители. Наряду с классическим конспирологами и псевдоучеными из непризнанных академий они объясняли людям, что, к примеру, ковид – это бактерия или он боится кислотной среды. Почти всегда рядышком с такого рода контентом довольно быстро появлялось предложение купить очередной чудодейственный БАД, скромно зарегистрированный как препарат для животных.

Новости о введении в Москве и других регионах России пропусков во времена первого локдауна вывели мошенников на новый уровень.

В интернете появились десятки сайтов по покупке пропусков, аналогичными предложениями заполнились и телеграм-каналы. Аферисты просили произвести предоплату и на следующий день даже присылали жертве поддельную картинку с куар-кодом, вот только работал такой пропуск «до первой проверки». Разумеется, сразу после этого мошенники исчезали.

Бизнес на пропусках просуществовал недолго: Роскомнадзор довольно быстро вычислял и блокировал сайты преступников, а сам спрос на пропуска угас буквально за неделю: близилась отмена локдауна, да и сидеть дома, как оказалось, не так уж и плохо. Впрочем, это не сильно сказалось на преступных заработках. И здесь как нельзя кстати подоспели ковидные выплаты.

Сразу после их анонса преступники бросились создавать поддельные сайты разнообразных «Федеральных служб компенсаций» и «Государственных агентств по коронавирусным пособиям». Зашедшему на такой сайт показывали крупную сумму в рублях, которую он якобы должен был получить от государства. Чтобы усилить эффект, мошенники не выдавали число сразу, а показывали, как система «делает некие вычисления», применяет формулы, коэффициенты и двигает по экрану прогресс-бар. Сразу за результатом предлагалось ввести данные своей банковской карты для зачисления компенсации. Надо отдать должное – транзакция действительно проходила, но дьявол в деталях: деньги, удивительное дело, не зачислялись, а списывались, и происходило это, как правило, ближайшей ночью, пока жертва спит.

Любопытно, какими путями люди попадали на эти сайты.

По большому счету, существовало два основных канала, которыми пользовались мошенники для поиска жертв.

Первый – массированные бот-рассылки в вотсаппе и спам в групповых чатах. Сообщение от лица якобы получившего выплату человека на все лады расхваливало сервис и предлагало перейти по ссылке за деньгами. Через сеть дорвеев (спам-сайтов) ссылка приводила пользователя на мошеннический сайт.

Второй способ, которым мошенники заманивали жертв, оказался до безобразия прост: людям рекламировали поддельные сайты в соцсетях.

Преступники использовали особенность модерации объявлений на зарубежных платформах: в фейсбуке и инстаграме она автоматическая и не очень хорошо разбирается в нюансах русского языка, поэтому поставить в таргет рекламу мошеннического сайта, магазина оружия или даже наркотиков не составляет большого труда. Объявление снимут, лишь когда система получит на него достаточное количество жалоб, но до тех пор оно будет висеть и собирать трафик. Проблеме не первый год, и дискуссия вокруг нее всплывает буквально на каждых выборах, когда некоторые кандидаты и их оппоненты запускают политическую рекламу в обход избирательного законодательства.

Еще во времена «выплат» и «пропусков» мошенники поняли, что повышение тревожности в обществе лишь увеличивает их клиентуру и повышает заработки. Уже тогда мы стали фиксировать волны искусственно инспирированных фейков, нагнетающих обстановку и панику среди людей. Очевидно, как инструмент роста «продаж» фейки доказали свою эффективность и начало вакцинации мошенники и организаторы преступных схем встретили во всеоружии.

К началу 2021 года в обществе уже сформировалось довольно медийное ядро антиваксеров, собравших вокруг себя как радикальных противников вакцины, так и сомневающихся обывателей. Топовые телеграм-каналы борцов с прививками насчитывают десятки и даже сотни тысяч подписчиков. С началом федеральной кампании по вакцинации все эти люди стали для преступников готовой целевой аудиторией. Запуганные, подавленные и встревоженные, многие из них готовы с большим облегчением отдать 10-15 тысяч рублей за поддельный сертификат, выписанный и внесенный на «Госуслуги» коррумпированным врачом. Организаторы подобных схем не забывают подогревать интерес к услуге и постоянно подкармливают аудиторию регулярными посевами фейков о вакцине. Все эти сумасшедшие истории про чипы, ультрафиолетовое свечение, эмбрионы младенцев и бесплодие в конечном итоге положительно сказываются на потоке клиентуры и преступных заработках.

Не обходится и без зарубежного следа.

Члены одной из преступных команд в интервью признанному иностранным агентом изданию «МБХ Медиа» в свою очередь признались, что проживают в странах Балтии и де-факто недосягаемы для российского правосудия.

Последние доступные правоохранителям звенья в этих преступных цепочках – врачи и «дропы» (подставные лица, работающие на мошенников), получающие деньги от клиентов и помогающие вывести их за рубеж. Впрочем, «международный обмен опытом» работает здесь в обе стороны: поддельные сертификаты о вакцинации можно приобрести не только в России, но и в странах СНГ, и даже в Европе. Например, в Испании услуга стоит около 1000 евро: готовый сертификат вносится в европейские реестры и содержит куар-код, с которым можно посещать кафе и рестораны, если в стране введены ограничения.

Нелегальный бизнес по продаже поддельных сертификатов невероятно выгоден, практически безопасен для его организаторов и приносит им фантастическую прибыль. Однако в последнее время над ним нависло сразу несколько угроз. Число антиваксеров снижается – как «благодаря» самой сути убеждений антиваксеров, так и с помощью усилий самых разных платформ, объединений и организаций в противодействии фейковой информации.

В сентябре этого года крупнейшими российскими IT-компаниями и СМИ, среди которых ТАСС, Яндекс, Mail.ru Group и Rambler&Co, Интерфакс, РБК и другие, был подписан меморандум о системной борьбе с недостоверной информацией. Он позволит выработать единые правила выявления и маркировки недостоверной информации, а также объединит лучшие практики по борьбе с фейками и позволит масштабировать их на платформы-подписанты.

Но все же самым уязвимым и одновременно незаменимым звеном в преступных цепочках продавцов поддельных сертификатов остаются коррумпированные врачи. Добавляя запись в реестр сертификатов информацию о подделке, сотрудник медучреждения оставляет большое количество цифровых следов, самый очевидный из которых – собственное ФИО. До сих пор такому медработнику не о чем было переживать, ведь признавшимся в покупке фальшивки и показавшим на врача людям также грозит уголовная ответственность. Однако в России уже несколько недель обсуждается идея «сертификатной амнистии» – правового механизма, когда покупатель поддельного сертификата может «признаться» в покупке, выполнить контролируемую вакцинацию и избежать наказания. С увеличением количества людей, прошедших такую процедуру, будут расти и данные о массивах поддельных сертификатов. И если один-два поддельных сертификата еще можно объяснить какой-то ошибкой, то десять-двадцать фальшивок от одного врача достаточно красноречиво говорят о необходимости проведения расследования.

Фейки и заблуждения были, есть и будут неотъемлемой частью человеческой психики.

В обществе всегда есть некий небольшой естественный фон из слухов и городских легенд, но и у него есть ощутимая грань. Она достаточно очевидна: это угроза жизни и здоровью людей, а также стабильности самого общества. В мире есть люди, которые искренне верят в плоскую землю. Также в мире есть люди, которые объясняют, что вакцину придумали, чтобы поработить человечество. Существенная разница между ними – в смертях десятков тысяч людей, а этих смертей могло бы и не быть, если бы не фейки о вакцине и коронавирусе.

Автор - руководитель проектов АНО «Диалог».