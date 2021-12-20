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Работа спустя рукава: почему мер ИТ-гигантов недостаточно для борьбы с онлайн-злом

Почему опасный деструктив остается на площадках бигтеха, провоцируя пользовательскую агрессию и буллинг

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Jon Nazca/Reuters
С активным развитием социальных сетей начал расти и уровень деструктива в интернете, который распространяется на этих площадках. Здесь же процветает онлайн-травля, масштабы которой пугающе увеличиваются с каждым днем. В виртуальном пространстве людей надежно прикрывает анонимность, а стадное чувство и ощущение практически полной безнаказанности приводят к пользовательской агрессии.

Последствия ужасающие: кибербуллинг часто становится причиной психологических проблем, он может привести, например, к депрессии.

ИТ-гиганты, на чьи площадки просачивается, а затем распространяется деструктив, на первый взгляд, понимают проблему и самостоятельно вводят функции для её предотвращения.

Так, у Facebook функционирует специальный раздел «Травля и преследование», в нем описаны действия, которые могут привести к кибербуллингу. Среди них такие, как угрозы публикации конфиденциальных данных, грубые комментарии сексуального характера, призывы к травле и/или преследованию или оскорбления в адрес конкретного лица. Все это на платформе запрещено.

Также в Facebook функционирует «Центр предотвращения травли». Там собраны ресурсы для педагогов и родителей, которые помогут им в борьбе с буллингом детей и в разрешении других конфликтов. Компания заявляет, что активно борется с деструктивом на своих сервисах и приводит убедительную статистику. Так, по данным с июля по сентябрь 2021 года, соцсеть вывела показатель просмотров контента, нарушающего действующие правила, на 0,14-0,15%, то есть на каждые 10 тыс. просмотров приходится примерно от 14 до 15 просмотров. В Instagram данный показатель составил 0,05-0,06% за аналогичный период.

У другого ИТ-гиганта, Twitter, также существует раздел в политике безопасности, который посвящен теме издевательств и травли. Соцсеть устанавливает запрет на публикацию контента, связанного с угрозами, нанесению вреда, сексуальным домогательством, оскорблениями и другими противоправными действиями. В 2019 году Twitter добавил функцию скрытых ответов к твитам для того, чтобы авторы имели возможность убирать негатив.

Однако несмотря на предпринимаемые усилия, масштаб онлайн-травли не уменьшается.

Это становится очевидно из квартальных отчетов компаний. Так, количество материалов, связанных с буллингом и домогательствами, в отношении которых были приняты меры со стороны Facebook с 3 квартала 2018 года по 3 квартал 2021 года, растет с каждым отчетным периодом и на данный момент составляет 9,2 миллиона постов и комментариев.

Получается, собственные меры компаний недостаточны для сдерживания потока деструктива. Ситуация усугубляется еще и тем, что ИТ-гиганты не принимают помощь извне – обращения пользователей или регуляторов, которые обращают внимание на определенный контент. Так, согласно исследованию международного «Центра по противодействия цифровой ненависти», до 84% жалоб юзеров на контент антисемитского характера остаются без внимания. А тем временем только с мая по июнь 2021 года 714 постов антиеврейской направленности собрали 7,3 миллиона просмотров.

С выполнением требований регуляторов, которые сами находят на площадках противоправные материалы и обращают на них внимание иностранных соцсетей, тоже проблемы.

Мы это явно видим в нашей стране: даже когда Роскомнадзор указывал ИТ-гигантам на откровенные нарушения, те все равно не удаляли противоправный контент и даже не оплачивали штрафы. Всего за 2021 год Facebook, Google и Tik-Tok были оштрафованы на более чем 111 миллиона рублей, но полностью оплатил все лишь последний.

Недавно на Google наложили очередное взыскание в размере 14 млн рублей. А впереди у корпорации, так же как у Meta (владеющей Facebook), могут быть и оборотные штрафы в размере до 10% от годовой выручки в РФ – за повторное нарушение закона.

Таким образом, по сути, бигтех копит штрафы, а опасный деструктив остается на площадках, провоцируя пользовательскую агрессию и буллинг.
 
Как сделать так, чтобы ИТ-гиганты наконец начали учитывать интересы россиян? Заставить их работать лучше. Те меры, которые они сами разработали, — это, конечно, хорошо, но русскоязычных модераторов у них явно не хватает, а скорость реакции на жалобы россиян стремится к нулю. Раз ответственный подход цифровые корпорации сами проявлять не хотят, то их вынудит это сделать закон о «приземлении», который был принят летом этого года: в соответствии с ним онлайн-площадки с посещаемостью от 500 тыс. пользователей должны будут открыть официальные представительства, офисы или филиалы на территории РФ до 1 января, а также создать специальные «окна» на своих платформах для обращений россиян и быстро их обрабатывать.
При этом наши регуляторы настроены достаточно миролюбиво и приветствуют диалог, а не грубую силу. Компаниям помогут «приземлиться». Но у тех, кто откажется пойти навстречу российскому законодательству, могут начаться проблемы: это может быть запрет на распространение рекламы иностранного лица и на ее размещение на его ресурсах, ограничения поисковой выдачи или трансграничной передачи данных. В самом крайнем случае ресурсу-нарушителю может грозить частичная или полная блокировка.
 
Но во всей сложившейся ситуации есть и позитив.

Он заключается в том, что отечественные компании не ждут требований регуляторов и сами стараются уделять больше внимания безопасности пользователей и повышать их цифровую грамотность. Например, 11 ноября 2019 года VK Group по своей инициативе учредила День борьбы с кибербуллингом. В результате был создан специальный портал, объединяющий в себе необходимую информацию об онлайн-травле, ссылки на полезные ресурсы, инструкции и советы, составленные специалистами.

У компании есть и другие проекты, которые ориентированы на профилактику и борьбу с проблемой. Например, в соцсети VK в разделе «Клипы» пользователи могут принять участие в AR-викторине, которая учит противостоять онлайн-издевательствам. В Одноклассниках создаются прямые эфиры с участием психологов и специалистов, отвечающих на вопросы зрителей. Нейросеть Пульса скрывает негативные или абьюзивные комментарии, чтобы предотвращать распространение травли.

Совсем недавно был создан проект LoveAlerts, посвященный помощи блогерам, которые подверглись буллингу и преследованиям.
Кроме того, отечественные интернет-платформы решили уделить отдельное внимание безопасности именно детей, так как по статистике именно юные поколения наиболее уязвимы для деструктива и травли.

Компании создали «Альянс по защите детей в цифровой среде» и договорились выявлять опасный контент, бороться с ним, удалять вредоносные материалы и оперативно реагировать на жалобы пользователей.

Очевидно, для того чтобы дать отпор деструктиву и кибербуллингу и уберечь пользователей от психологических, а также физических травм, которые они могут им нанести, недостаточно усилий отдельно взятого сервиса.

Проблема глобальная и решать её нужно тоже – глобально.

Необходимо объединить усилия государства, обеспечивающего законодательную защиту прав россиян на безопасную онлайн-среду, и самих интернет-платформ, которые будут ответственно относиться к своим юзерам. Отечественные сервисы это уже поняли, а вот западные пока нет – но будем надеяться, что ситуация скоро изменится.
 
Автор — директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член ОП РФ.

 

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